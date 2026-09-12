باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آئین افتتاحیه زورخانه شهید غلامرضا جانفزا به همراه پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و فرهنگی منطقه ۱۶، عصر امروز در دویست و بیست و نهمین پویش امید و افتخار، با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از پهلوانان، ورزشکاران و مدیران شهری در محل زورخانه شهید جانفزا برگزار شد.

شهردار منطقه ۱۶ تهران گفت: ورزش باستانی و زورخانه‌ای خودش یک مکتب تربیتی است و لحظه ورود به این زورخانه‌ها درس تواضع و آمادگی ایثار برای ملت را نشان می‌دهد و در واقع زورخانه یک جایگاه تربیتی خاص است. منطقه ۱۶ خاستگاه پهلوانان بسیاری است و جای یک زورخانه در این منطقه خالی بود.

وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بیان‌کرد: در کنار محوطه زورخانه، زمینی برای احداث خانه کشتی در نظر گرفته شده است.

کاشانی‌پور با اشاره به افتتاح چند پروژه من شهردارم و همچنین دوربرگردان زیر پل سه سطحی غیر همسطح شهیدان یارجانی، عنوان کرد: این پروژه که از درخواست‌های مردم منطقه بود، مسیر شهروندان را کوتاه کرد و ۱۸ دقیقه صرفه جویی در وقت شهروندان را در پی داشته است.

شهردار منطقه ۱۶ اضافه کرد: ایجاد این دوربرگردان، یک میلیون و ۲۹۳ هزار لیتر در سال (حدودا معادل ۱۰ میلیارد تومان) صرفه جویی در سوخت را خواهیم داشت.

وی در خصوص آخرین وضعیت پل بعثت نیز توضیح داد: این پروژه با پیشرفت مناسبی در حال اجرا است و مشکلات تملک آن تقریبا حل شده و پیش بینی‌ها حاکی از این است که سال آینده آماده افتتاح خواهد شد. این پل۱۴۰۰ متر طول دارد و از خیابان شهید رجایی یک زیر گذر نیز در این پروژه احداث می‌شود و با احداث این پل گره‌های ترافیکی حل شده و شهروندان می‌توانند از افسریه تا بهشت زهرا را بدون چراغ طی کنند.