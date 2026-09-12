باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، نمایش چندرسانه‌ای مهتاب و مین و من است‌.

اثری که با حضور حدود ۱۱۰ هنرمند تولید شده و تئاتر را با تصویر، صدا و موسیقی ترکیب کرده است.

این نمایش حدود دو ساعت و نیم زمان دارد و حدود ۶۵ بازیگر اصلی و فرعی در آن حضور دارند. روایت نمایش تنها به دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شود بلکه از واقعه عاشورا و تاریخ اسلام آغاز می‌شود و تا دوران معاصر و مادران شهدای امروز ادامه پیدا می‌کند. حضرت‌ام‌البنین (س)، سردار بی‌بی مریم بختیاری و مادران شهدای معاصر، از راویان این روایت هستند.

در مهتاب و مین و من تلاش شده علاوه بر بیان مفهوم ایثار، شهادت و مقاومت، با استفاده از بخش‌هایی با درونمایه طنز، نشاط اجتماعی هم ایجاد شود و این پیام به‌ویژه برای نسل جوان و قشر خاکستری جامعه قابل لمس باشد.

از نکات مهم دیگر این کنگره، جمع‌آوری بیش از ۸۰ هزار سند و تصویر از شهداست از زندگی‌نامه و وصیت‌نامه گرفته تا دست‌نوشته‌ها و خاطرات که در سامانه گنجینه شهدا ثبت شده است.

در کنار این برنامه‌ها، نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های مردم استان نیز برپا شده و سه شب پایانی کنگره به اجلاسیه شهدای هنرمند، شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان و در نهایت اجلاسیه ۲۷۵۰ شهید استان اختصاص دارد.

آنچه اینجا شاهد هستیم، تلاش برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت، با زبان هنر و با مشارکت مستقیم مردم به نسل امروز است.