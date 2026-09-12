با وجود بسته‌شدن موقت پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، تردد زائران عتبات عالیات از مرزهای مهران و خسروی به‌صورت روان در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بسته‌شدن موقت پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه طی ساعات گذشته، سازمان حج و زیارت تمهیدات لازم را برای تداوم جابه‌جایی زائران عتبات عالیات در نظر گرفته است.

مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران در مرزهای زمینی گفت: در حال حاضر تردد زائران از مرزهای مهران و خسروی برقرار است و جابه‌جایی زائران از این دو مرز به‌صورت روان انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به بسته‌شدن موقت مرزهای شلمچه و چذابه، مسیرهای جایگزین برای تردد زائران مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر نگرانی از بابت جابه‌جایی زائران اعزامی و بازگشتی وجود ندارد.

آقایی همچنین از ادامه اعزام‌های هوایی زائران خبر داد و گفت: ترددهای هوایی و انتقال زائران از طریق فرودگاه‌های نجف و بغداد نیز طبق برنامه و به‌صورت روان در حال انجام است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره ظرفیت اعزام‌های عتبات در شهریورماه نیز اظهار کرد: برای این ماه ۳۰ هزار ظرفیت اعزام پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از آن به متقاضیان اختصاص یافته و تنها بخشی از ظرفیت‌ها همچنان باقی مانده است.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از ظرفیت‌های موجود و انتخاب کاروان، به سامانه جامع عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir مراجعه کرده و اطلاعات کاروان‌ها و خدمات ارائه‌شده را مشاهده و نسبت به انتخاب کاروان اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، سازمان حج و زیارت وضعیت مرزهای زمینی و روند جابه‌جایی زائران را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت تغییر در وضعیت تردد پایانه‌های مرزی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

منبع: حج و زیارت

برچسب ها: زیارت کربلا ، زائران عتبات
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