وزیر میراث فرهنگی گفت: ما با سرعت پیگیری کردیم تا تخریب بنای «سرای تومانیان» متوقف شود و بعد شکایت قضایی کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واکنش به تخریب «سرای تومانیان» در سبزوار گفت: این بنا متعلق به دوره پهلوی است و انتصاب آن به دوره‌های تاریخی دیگر صحت ندارد. بخش دیگر بنا متعلق به دوره پهلوی دوم بوده است. ما این بنا را جزو بنا‌های واجد ارزش اعلام کرده و تاکید کرده‌ایم هیچ‌کس حق تخریب «سرای تومانیان» را ندارد. حتی به شهرداری هم اعلام کردیم. به‌نظرم غفلت و تخلفی اتفاق افتاد، که نیازمند بررسی عمیق قضایی است.

صالحی‌امیری ادامه داد: تخلف به این دلیل رخ داد که عوامل محلی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از میراث فرهنگی دست به تخلف زدند. ما با سرعت پیگیری کردیم تا تخریب بنا متوقف شود و بعد شکایت قضایی کردیم.