باشگاه خبرنگاران جوان_ معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از گام‌های مهم برداشته شده در حوزه صادرات پسته و حمایت از بخش خصوصی خبر داد.

وی با اشاره به چالش‌های گمرکی و تعهدات ارزی، تأکید کرد که رفع این موانع می‌تواند ظرفیت صادرات کشور را به بیش از ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهد.

برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در اظهاراتی پیرامون وضعیت صادرات محصولات باغبانی، ضمن اشاره به فعالیت کمیته بهداشت محصول و مدیریت سموم، بر اهمیت دانش‌افزایی در باغداری برای افزایش ثروت باغداران تأکید کرد.

وی با اشاره به روابط تجاری مطلوب با اتحادیه اروپا در دو سال گذشته، از وجود چالش‌های زیرساختی در گمرک استان‌ها سخن گفت و افزود: ما خواستار ایجاد زیرساخت‌های گمرکی متناسب با استاندارد‌های اتحادیه اروپا هستیم، اما این مشکل هنوز به‌طور کامل حل نشده است.

معاون باغبانی با اشاره به تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی بر صادرات، اظهار داشت: بزرگ‌ترین چالش صادرکنندگان، تعهدات ارزی است. در سال گذشته، از ۱۳۰ هزار تن محصول صادر شده، بخش بزرگی با چالش‌های ارزی مواجه بود و همین مسئله باعث شد ۷۰ هزار تن پسته به دلیل محدودیت‌های ارزی صادر نشود. با تغییرات سیاستی در سال ۱۴۰۴، امیدواریم صادرات از ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار برسیم.

وی همچنین به موضوع ممنوعیت‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: «در جریان تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر محدودیت برخی گروه‌های کالایی، ما بلافاصله برای بازگشت صادرات پسته و رفع محدودیت‌های برداشت خرما اقدام کردیم. در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خرما در انبار‌ها موجود است که باید برای صادرات آنها اقدام شود.»

برومندی در پایان با تأکید بر مشارکت دادن تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: ما هیچ تصمیمی در دولت نمی‌گیریم که با بخش خصوصی مشورت نشده باشد.