دفاع مدنی عربستان با هشدار درباره یک «خطر احتمالی» در ابها و خمیس مشیط، از ساکنان این مناطق خواست تا رفع خطر در مکان‌های امن بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفاع مدنی عربستان در استان «خمیس مشیط» و شهر «ابها» در جنوب غربی این کشور، درباره «وقوع یک خطر احتمالی» هشدار‌هایی صادر کرد.

این نهاد گفته است که مردم باید به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند و تا زمان برطرف شدن خطر، در آنجا بمانند.

این هشدار در حالی صادر شده که روز گذشته خط لوله شرق به غرب عربستان در دو نقطه هدف حملات پهپادی واقع شد. ریاض در واکنش به این حملات، اعلام کرد که خط لوله را برای مدتی به حالت تعلیق در می‌آورد. 

منشا حرکت این پهپاد‌ها هنوز دقیقا مشخص نیست، اما یک منبع امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید که آثاری از مواد منفجره که نشان‌دهنده پرتاب پهپادهاست، در نزدیکی رودخانه «دویرج» در جنوب شرق عراق پیدا شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، هشدار خطر
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