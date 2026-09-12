سرشماری ۱۴۰۵ متفاوت و با کمترین مراجعه حضوری اجرا می شود

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا گودرزی شنبه شب در نشست سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵ استان البرز افزود: بنابراین صداوسیما و روابط عمومی دستگاه‌ها می‌توانند در تبیین فرآیند و اهداف طرح برای مردم نقش موثری ایفا کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر نقش ویژه استان‌ها در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ گفت: تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌های ثبتی استان‌ها در مرحله نخست و همکاری در عملیات میدانی محدود و هدفمند در مرحله بعد، از مهم‌ترین الزامات موفقیت این طرح ملی است.

گودرزی اظهار کرد: در روش جدید سرشماری، بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق داده‌های اداری دستگاه‌ها و سامانه‌های ثبتی جمع‌آوری می‌شود و در این فرآیند، نقش استان‌ها نسبت به دوره‌های گذشته بسیار پررنگ‌تر شده است.

وی افزود: اگرچه بخش مهمی از داده‌ها در سطح ملی و از طریق سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود، اما ورود، تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌ها در استان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به تکمیل اطلاعات و رفع نواقص احتمالی اقدام کنند.

گودرزی با اشاره به فرصت محدود پیش‌رو برای آماده‌سازی داده‌های استان، خاطرنشان کرد: حدود دو تا سه هفته فرصت وجود دارد تا با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی، داده‌های استان البرز به‌روزرسانی و کیفیت آن‌ها ارتقا یابد تا بتوان با اتکای بیشتری درباره آمارهای جمعیتی و اجتماعی استان سخن گفت.

وی ادامه داد: برخلاف سرشماری‌های گذشته که مأموران به منازل مراجعه می‌کردند، در این روش اطلاعات بخش قابل توجهی از جامعه هدف از طریق سامانه‌ها و داده‌های موجود استخراج می‌شود و تنها در مواردی که اطلاعات ناقص باشد یا نیاز به صحت‌سنجی وجود داشته باشد، با افراد تماس گرفته خواهد شد.

گودرزی تصریح کرد: عملیات میدانی در سرشماری ثبتی‌مبنا، محدود و هدفمند خواهد بود و با دو هدف اصلی تکمیل اطلاعات و صحت‌سنجی داده‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای فراهم کردن بستر اجرای دقیق این فرآیند ضروری است.

رئیس مرکز آمار ایران، اجرای این شیوه را گامی در جهت بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نظام آماری کشور عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت داده‌های ثبتی علاوه بر کاهش حجم عملیات میدانی و هزینه‌های اجرایی، زمینه تولید آمارهای دقیق‌تر و به‌روزتر را فراهم می‌کند.

وی همچنین از آماده‌سازی مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات در سطح استانی و شهرستانی خبر داد و افزود: در این طرح، تلاش می‌شود بخشی از آمارهای مورد نیاز استان‌ها و شهرستان‌ها با سرعت بیشتری تولید و در اختیار شوراهای برنامه‌ریزی قرار گیرد تا در مواردی که عقب‌ماندگی آماری وجود دارد، امکان جبران و تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

گودرزی ابراز امیدواری کرد با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اجرای سرشماری ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ بتواند زمینه‌ساز تحول در نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری هوشمند، به‌روز و داده‌محور باشد.

استاندار البرز نیز با اشاره به رشد شتابان جمعیت و مهاجرت به این استان، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ را اقدامی مهم برای دستیابی به آمار واقعی و به‌روز و اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دانست.

«مجتبی عبداللهی» اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی این سرشماری برای استان البرز اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجه جمعیت و مهاجرت مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: بر اساس برآوردهای موجود، سالانه تعداد قابل توجهی مهاجر به جمعیت استان البرز اضافه می‌شود و این تغییرات جمعیتی، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

عبداللهی ادامه داد: آثار این رشد جمعیتی را به‌صورت ملموس در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی مشاهده می‌کنیم.

استاندار البرز با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات مدیریتی بر پایه آمار و اطلاعات اتخاذ می‌شود، گفت: زمانی که آمار جمعیتی و اطلاعات پایه دقیق، به‌روز و مستمر در اختیار مدیران باشد، برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها نیز هدفمندتر خواهد شد و می‌توان منابع را متناسب با نیاز واقعی هر منطقه اختصاص داد.

وی تاکید کرد: البرز در کنار مسائل و نیازهای جمعیتی خود، بخشی از بار خدماتی و مشکلات استان تهران را نیز به دوش می‌کشد و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به آمار واقعی استان و انعکاس دقیق آن در نظام برنامه‌ریزی کشور را دوچندان می‌کند.

عبداللهی با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از هم‌پوشانی مسائل میان استان‌های البرز و تهران، خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی مانند استقرار مجموعه‌هایی با کارکردهای فرامنطقه‌ای در البرز نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی باید واقعیت‌های جمعیتی و جغرافیایی به‌درستی دیده شود.

وی افزود: آمار زمانی ارزشمند است که دقیق، مستمر و قابل اتکا باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات کشور، از نحوه تخصیص منابع و بودجه گرفته تا تأمین مدرسه، خدمات درمانی، زیرساخت‌های شهری و حتی برنامه‌ریزی اقتصادی، مستقیماً به کیفیت اطلاعات و آمار پایه وابسته است.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و سامانه‌های اطلاعاتی در سرشماری ثبتی‌مبنا اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و اتصال داده‌ها می‌تواند تصویر واقعی‌تری از جمعیت استان ارائه دهد و از تصمیم‌گیری بر اساس برآوردهای ناقص و پراکنده جلوگیری کند.

عبداللهی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان با مرکز آمار ایران گفت: سرشماری دقیق و به‌روز می‌تواند مبنای اصلاح بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های استان باشد و به مدیران کمک کند تا نیازهای واقعی مردم را بهتر شناسایی و برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، هدفمندتر اقدام کنند.

منبع: روابط عمومی استانداری البرز