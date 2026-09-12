تیم فوتبال چادر ملو اردکان برابر تیم صنعت نفت آبادان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به برتری رسید و با برد به تعطیلات رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و چادر ملو اردکان امشب از ساعت ۲۰ در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع شاگردان سعید اخباری به پایان رسید.

دو تیم در بیشتر دقایق نیمه اول فوتبال محتاطانه‌ای ارائه کردند و تا دقیقه ۳۸ هیچ موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازه‌ها شکل نگرفت. اشتباهات متعدد در پاس‌های ابتدایی و سرعت پایین گردش توپ، مسابقه را به نمایشی کسل‌کننده تبدیل کرده بود. در نهایت ۲ تیم بدون گل زده به رختکن رفتند.

نیمه دوم دیدار صنعت نفت آبادان و چادرملو با اتفاقی تلخ برای دروازه‌بان جوان میزبان آغاز شد. پارسا افضلی که به دلیل مصدومیت احمد گوهری فرصت حضور در ترکیب اصلی صنعت نفت را به دست آورده بود، در دقیقه ۴۹ اشتباه بزرگی انجام داد و زمینه گل نخست مسابقه را فراهم کرد.

رضا محمودآبادی از سمت چپ توپ را به محوطه شش قدم ارسال کرد و افضلی در حالی برای مهار آن اقدام کرد که هیچ بازیکنی از چادرملو در نزدیکی او حضور نداشت. دروازه‌بان صنعت نفت می‌توانست بدون دردسر توپ را در اختیار بگیرد، اما توپ به شکل عجیبی از دستانش رها شد و مقابل رضا میرزایی قرار گرفت.

میرزایی نیز از این هدیه استفاده کرد و با یک ضربه نرم بغل پا توپ را به دروازه خالی فرستاد. این گل در شروع نیمه دوم، مسابقه کم‌موقعیت و کسل‌کننده نیمه نخست را به سود شاگردان سعید اخباری تغییر داد و چادرملو را در ورزشگاه تختی پیش انداخت.

در دقیقه ۸۰ بازی، میلاد فخرالدینی بازیکن صنعت نفت آبادان در محوطه جریمه حریف سرنگون شد و داور ضربه پنالتی به نفع تیم آبادانی گرفت و طالب ریکانی هم ضربه پنالتی را گل کرد و بازی را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۸۹ بازی، دیگو تورس با پاس علیرضا صفری گل دوم تیم چادر ملو را به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم چادر ملو به پایان رسید و با این برد تیم یزدی با ۸ امتیاز به رتبه نهم صعود کرد و صنعت‌نفت آبادان با ۴ امتیاز در قعر جدول باقی ماند.