باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در هجدهمین نشست بریکس در دهلی‌نو، خواستار پاسخگویی در قبال جنایت‌ها علیه فلسطین و سودان و جنگ غیرقانونی علیه ایران شد و تأکید کرد که قوانین بین‌المللی نباید به‌صورت گزینشی اجرا شوند.

سیریل رامافوسا گفت جامعه جهانی باید در هر زمان و در برابر هر طرفی که مرتکب نقض قوانین بین‌المللی می‌شود، برای افشای این تخلفات و پاسخگو کردن عاملان آن اقدام کند. به گفته او، اصول و حمایت‌های حقوق بین‌الملل باید برای همه کشور‌ها به یک شکل اعمال شود و هیچ کشوری نباید به دلیل ملاحظات سیاسی از پاسخگویی مستثنی شود.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با اشاره به وضعیت فلسطین، سودان و ایران خواستار پاسخگویی در قبال جنایت‌ها و نقض قوانین بین‌المللی در این مناطق شد. او همچنین «جنگ غیرقانونی» علیه ایران را محکوم کرد و گفت قوانین بین‌المللی نمی‌توانند زمانی که به نفع برخی کشورهاست اجرا و در موارد دیگر نادیده گرفته شوند.

رامافوسا افزود آفریقای جنوبی و برخی کشور‌های دیگر از دیوان بین‌المللی دادگستری برای پیگیری عدالت درباره فلسطینی‌ها استفاده می‌کنند و بر ضرورت استفاده از سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با نقض قوانین تأکید کرد.

او همچنین هشدار داد که اعتبار سازمان ملل و نظام چندجانبه جهانی به دلیل نقض منشور سازمان ملل و استفاده از جنگ برای حل اختلافات در معرض تهدید قرار گرفته است. رامافوسا گفت نادیده گرفتن قواعد چندجانبه باعث شده نقش و اهمیت بریکس در نظام بین‌الملل بیش از گذشته شود.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی تأکید کرد بریکس باید برای ایجاد جهانی تلاش کند که در آن هیچ کشوری مجبور نباشد میان شرق و غرب یا شمال و جنوب یکی را انتخاب کند، بلکه چندین مرکز قدرت در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و توسعه، کرامت انسانی و ایجاد نظمی عادلانه‌تر در جهان دنبال شود.

رامافوسا همچنین خواستار اصلاح جامع شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت آفریقا با ۵۴ کشور عضو سازمان ملل و نزدیک به یک‌پنجم جمعیت جهان، همچنان هیچ کرسی دائمی در این شورا ندارد. او خواستار شورایی نماینده‌تر، پاسخگوتر، شفاف‌تر و کارآمدتر شد.

وی از کشور‌های عضو بریکس خواست در موضوع اصلاح ساختار‌های بین‌المللی صدایی واحد داشته باشند و برای دستیابی به نتایج عملی در نظام چندجانبه، توسعه عادلانه‌تر و کاهش شکاف‌های ژئوپلیتیکی تلاش کنند.

منبع: آناتولی