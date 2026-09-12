باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، شامگاه شنبه در صدونودوششمین تجمع شبانه مردم لامرد که در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد، حضور یافت.

ده‌ها هزار نفر از مردم لامرد با حضور گسترده در این تجمع، بار دیگر حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های شهدا اعلام کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با سردادن شعار‌هایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامات و جنایات این دو رژیم را محکوم کردند.

بقایی در جریان حضور خود در این مراسم با مردم گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مطالبات، دیدگاه‌ها و خواسته‌های آنان قرار گرفت. این تجمع در فضایی همراه با همبستگی، وحدت و تأکید بر ایستادگی در برابر آنچه حاضران زیاده‌خواهی دشمنان می‌دانستند، برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از حضور در این مراسم، صبح شنبه با استقبال رسمی مسئولان وارد فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد شد و با حضور در گلزار شهدای مرکزی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی همچنین از مناطق مسکونی و سالن ورزشی آسیب‌دیده در حمله موشکی نهم اسفند بازدید کرد و در محل قتلگاه شهدا، در نشست خبری با حضور رسانه‌های ملی و بین‌المللی شرکت کرد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴ به لامرد که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد، ۲۱ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند که شماری از آنان نوجوان و کودک بودند. در این حمله همچنین حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

بررسی‌های انجام‌شده، به استفاده ارتش آمریکا از موشک بالستیک جدید «پی‌آراس‌ام» (PrSM) در این حمله اشاره دارد. بر اساس این گزارش‌ها، این موشک پیش از اصابت به هدف در هوا منفجر شده و به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش حاوی ساچمه‌های تنگستن تبدیل شده است؛ ترکش‌هایی که با سرعت بالا در جهات مختلف پراکنده شده و شعاع تخریب آن دست‌کم ۱۷۰ متر گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سه موشک شلیک‌شده به لامرد در نزدیکی یک مجتمع ورزشی و دو منطقه مسکونی منفجر شده‌اند.

این حمله علاوه بر وارد کردن خسارت به محل اصابت، در فاصله‌ای قابل توجه از نقطه انفجار نیز موجب تلفات و خسارت شده است.

گزارش‌های منتشرشده درباره این حادثه همچنین مدعی هستند که این حمله ناشی از خطای عملیاتی نبوده و استفاده از این نوع موشک در یک منطقه مسکونی و ورزشی لامرد، با هدف ارزیابی میزان قدرت تخریب آن صورت گرفته است.