باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار سرپلذهاب گفت: ساعتی پیش گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از واحدهای مسکونی در یکی از محلههای شهر دریافت شد و بلافاصله نیروهای امدادی و آتشنشانی برای بررسی و مهار آتش به محل اعزام شدند.
میرحسین رحیمی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، اتصالات برق موجب وقوع آتشسوزی شده و در پی آن، خودرو و سپس واحد مسکونی دچار حریق و انفجار شده است.
وی گفت: نیروهای آتشنشانی و امدادی بلافاصله اقدامات لازم برای مهار آتش را انجام دادند و با خاموش کردن آتش، از سرایت آن به منازل اطراف جلوگیری شد.
فرماندار سرپلذهاب ادامه داد: این حادثه خسارت جانی نداشت، اما خسارات مادی فراوانی به واحد مسکونی وارد کرده است.
رحیمی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است، گفت: علت دقیق وقوع آتشسوزی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.