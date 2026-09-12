یک واحد مسکونی شنبه شب در یکی از محله‌های شهر سرپل‌ذهاب در غرب کرمانشاه دچار آتش‌سوزی شد و خسارات مادی فراوانی به آن وارد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: ساعتی پیش گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های مسکونی در یکی از محله‌های شهر دریافت شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی برای بررسی و مهار آتش به محل اعزام شدند.

میرحسین رحیمی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، اتصالات برق موجب وقوع آتش‌سوزی شده و در پی آن، خودرو و سپس واحد مسکونی دچار حریق و انفجار شده است.

وی گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله اقدامات لازم برای مهار آتش را انجام دادند و با خاموش کردن آتش، از سرایت آن به منازل اطراف جلوگیری شد.

فرماندار سرپل‌ذهاب ادامه داد: این حادثه خسارت جانی نداشت، اما خسارات مادی فراوانی به واحد مسکونی وارد کرده است.

رحیمی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است، گفت: علت دقیق وقوع آتش‌سوزی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.

برچسب ها: آتش‌سوزی ، واحد مسکونی
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