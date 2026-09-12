باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای خود را که در مناطق تازه تصرف‌شده، در اسارت نیرو‌های طرفدار دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان بودند، آزاد کرده است.

عبدالقادر المرتضی، از مقام‌های انصارالله می‌گوید که این افراد اسرای جنگی بودند که پیش از آغاز پیشروی سریع این گروه به سمت مناطق هم‌مرز با تنگه باب‌المندب، تا هشت سال در اسارت بودند.

المرتضی در نشستی در صنعا گفت: «ما از ۲۱۰ نفر از نیرو‌های خود که از زندان‌های دشمن سعودی در ساحل غربی آزاد شده‌اند، استقبال کرده‌ایم».

در همین راستا، یکی از اعضای این جنبش به نام محمد فوزی که سه ماه در اسارت بود، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه تجربه خود را شرح داد و آن را «لحظه‌ای از شادی وصف‌ناشدنی» توصیف کرد.

سازمان ملل بهار امسال از توافقی میان دولت مستعفی یمن و جنبش انصارالله برای مبادله بیش از هزار و ۶۰۰ زندانی خبر داده بود، اما این توافق هرگز اجرا نشد.

در سال ۲۰۲۳، یک مبادله موفقیت‌آمیز انجام شد که طی آن ۹۰۰ اسیر آزاد شدند؛ این بزرگ‌ترین مبادله اسرا از سال ۲۰۲۰ بود.

منبع: الجزیره