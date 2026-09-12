سخنگوی انصارالله با اشاره به انجام بیش از صد حمله هوایی از سوی عربستان طی ۴۸ ساعت گذشته، نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  یحیی سریع، سخنگوی انصارالله یمن به عربستان هشدار داد که حملات علیه مردم یمن «بدون پاسخ نخواهد ماند».

او در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «طی ۴۸ ساعت گذشته، هواپیما‌های دشمن سعودی ۱۲۹ حمله هوایی در استان‌های تعز، مأرب، الحدیده، الجوف، صعده، عمران و حجه انجام داده‌اند».

به گفته این مقام انصارالله، حملات مذکور با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده که از پایگاه‌های نظامی در خمیس مشیط و طائف، واقع در جنوب‌غرب عربستان به پرواز درآمده بودند.

در روز‌های اخیر، تنش‌ها در یمن تشدید شده است. حملات هوایی عربستان شدت گرفته و در مقابل، انصارالله پیشروی‌های قابل‌توجهی در امتداد سواحل غربی یمن و مناطق نزدیک به تنگه باب‌المندب داشته است. 

این تحولات، باب‌المندب را که یکی از مسیر‌های مهم تجارت و انتقال انرژی در جهان است، بار دیگر به کانون تنش‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است.

انصارالله تاکید کرده که در پاسخ به محاصره عربستان، باب المندب برای این کشور مسدود خواهد بود اما سایر کشورها همچنان می‌توانند کشتی‌های خود را از این مسیر عبور دهند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، حمله هوایی
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