معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرز‌های شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز‌ها باقی مانده‌اند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ولی‌الله حیاتی معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان  گفت: با دستور نخست‌وزیر عراق، مرز‌های شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز مانده‌اند، باز خواهد بود.

او افزود: این مجوز شامل مسافران ایرانی و عراقی می‌شود که به دلیل مسدود شدن مرز‌ها در دو سوی مرز امکان تردد نداشته‌اند.

حیاتی تأکید کرد: این بازگشایی صرفا تا ساعت ۲۴ امشب خواهد بود و پس از پایان این مهلت، مرز‌های شلمچه و چذابه مجدداً بسته می‌شوند.

او بیان کرد: مرز‌های خوزستان از صبح امروز به‌صورت ناگهانی و با تصمیم مسئولان دولت عراق مسدود شدند.

برچسب ها: بازگشایی مرزها ، مرز شلمچه و چذابه
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