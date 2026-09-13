اعضای ستاد عالی پسته از باغات تا ترمینال و جلسه کشوری، روزی متفاوت را در کرمان تجربه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد- بالاخره بعد از چند سال ستاد ملی پسته در استان زرخیز کرمان که بیش از ۷۵ درصد پسته تولیدی کشور را دارا است، برگزار شد.

با سفر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ومعاون باغبانی وزارت جهاد به همراه مدیران تصمیم گیر ملی در باغات پسته استان کرمان وسپس ترمینال‌های ضبط پسته و مبادی صادراتی گمرکی مسائل ومشکلات پسته کشور بررسی شد.

در نهایت امشب جلسه ستاد عالی پسته کشور به میزبانی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.

ابتدا سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان گفت: گلایه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس ستادعالی داریم، در جلسه عالی پسته حضور نیافتند.

وی افزود: تفاوت فاحش قیمت پسته صادراتی ایران با کشور اول تولید کننده به سبب مشکلات صادراتی داخلی کشور است.

وی باد انتقاد از عدم پاسخ برخی مدیران کشوری برای مشکلات جدی سد راه صادرات پسته اظهار کرد: ما برخی مشکلات را ۵ ماه قبل به برخی مدیران کشوری ارسال کردیم، اما هنوز پاسخی به ما داده نشده است.

وی ماده ۲۷ و ۲۸ توزیع عادلانه آب را عملا نوعی ناعدالتی دانست وافزود: وزارت نیروبا توجه به اسناد بالادستی باید فکری اساسی برای این موضوع کند.

در ادامه دبیر ستاد عالی پسته با اشاره به برخی مصوبات جلسات قبل گفت: بهترین استفاده از منابع آب در باغات پسته می‌تواند نمود داشته باشد، انتقال آب از خلیج فارس مطالعات اولیه اش انجام و انتظار داریم که جهادکشاورزی همراهی بیشتری کند.

نرخ ارزی که به ضرر صادرکننده است

وی گفت: فراکسیون پسته باید با حضور نمایندگان استان‌های پسته خیز کشور تشکیل شود با معاونت ارزی بانک مرکزی صحبت و استدلال‌های علمی آوردیم که ارز با نرخ بازار به ضرر صادرکنندگان است.

وی بیان کرد: اختلاف ارز صادراتی با ارز بازار نباید اینقدر زیادباشد.

این عضو ستاد عالی پسته افزود: از سال ۱۴۰۵ برای محدودیت ۵ سم در باغات پسته تصمیماتی گرفته شد.

وی با تاکید براینکه بین کشور‌های تولیدکننده پسته رتبه اول آمریکا است که در سال‌های اخیر بیشترین فروش را داشته و ایران رتبه بعدی با تفاوت زیاداست که زنگ خطر برای ایران به صدا درآمده است.

تولید ۲۵۰ هزارتن پسته در کشور

وی با اشاره به تولید ۲۵۰ هزارتنی پسته کشور بزرگ‌ترین مشکل پسته را علاوه بر آب و برق، تعهدات ارزی دانست.

وی با اشاره به ارزآوری خوب این محصول برای کشور تصریح کرد: علاوه بر تعهداتی که تا امروز بردوش صادرکننده بود بخشی به سبب سیاست‌های بعد دولت اضافه می‌شود که باید با دید ویژه‌ای به پسته توجه کنید ما دراین شرایط اگر نتوانیم پسته صادرکنیم مشکلات بیشتری خواهیم داشت.

مسئولان دو روز برداشت پسته انجام دهند مشکلات پسته رفع می‌شود

یکی از تولیدکنندگان بزرگ پسته استان نیز در این جلسه گفت: کشاورزان با این تورم اگر تولید دارند یعنی خیلی سختی‌ها را برای پایدار بودن تولید بجان می‌خرند توصیه می‌کنم مسئولین دو روز در باغات پسته برای خودتان پسته رایگان برداشت کنید اگر موفق عمل کردید قطعا کل مشکلات پسته حل می‌شود.

نتایج آزمایش‌های سلامت پسته درفضای سیاسی

عاقلی رییس اداره استاندارد کرمان نیز در این جلسه گفت: در ارتباط با نتایج آزمون‌های استاندارد در سایر کشور‌ها و ایران، باید بگویم فضای سیاسی با نتایج آزمون ما می‌چربد.

وی تعداد نتایج غیر استاندارد پسته را محدود دانست و افزود: تعداد آزمایش‌های مساله دار زیاد نیست منتها فضای سیاسی به این نتایج دامن می‌زند که باید فکری برای این مساله کرد.

دلیلی مدیرکل گمرکات استان کرمان پا اشاره به اینکه ۱۵ هزار تن صادرات استان در سال جاری در محصول پسته تا این لحظه بوده گفت: این میزان ۵۰ درصد صادرات پسته کشور بود.

یک تن پسته معادل ۶۶ تن هندوانه ارزش صادراتی دارد

وی افزود: یک تن پسته ۹ هزار دلار ارزش صادراتی دارد که در مقایسه با انجیر که ۳۳۰۰ دلار، کشمش ۲ هزار دلار، فلفل دلمه‌ای ۳۰۵ دلار و هندوانه ۱۳۶ دلار است در حالی که ۳ تن انجیر و ۶۶ تن هندوانه باید ارسال شود تا به ارزش ریالی صادرات یک تن پسته برسد.

وی تصریح کرد: گمرکات کرمان کمک برخی استان‌های صادراتی پسته نیز هست و پسته در رده اول صادرات استان قرار دارد.

همچنین رضایی فرماندار رفسنجان نیز در این نشست ملی با اشاره به اینکه در ده سال گذشته ۸۰۰ هزارتن صادارات پسته داشتیم، اظهار کرد: امسال متاسفانه آمار صادرات پسته کشور کمتر است چرا که محصول به سبب ناترازی برق دچارخسارت شد و ۱۲۸ هزارتن پیش بینی برداشت داشتیم که از ۵ میلیارد دلارر ارز وارد شده ۳۰ درصد متعلق به ارز صادرات پسته است.

وی با اشاره به روی آوردن ۲۷ استان کشور به تولید پسته گفت: همه صادرکننده‌ها مجبور هستند ارز را برگردانند تابتوانند معامله کنند، اما خرده مالکی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل کشور جلوی صادرات را می‌گیرد در رفسنجان نیز از ۳۴ هزار بهره بردار ۱۸ هزارنفر زیر یک هکتار تولید دارند و امسال نزدیک ۱۰۰ کیلو پسته که برداشت از ۵۰۰ هکتار است یک کانتینر صادراتی می‌شود.

وی بیان کرد: ماده توزیع عادلانه آب در صنعت اصلاح شده، اما در کشاورزی با ممانعت آب منطقه‌ای رو‌به‌رو است.

۱۱۶۰ دلار خسارت در هرهکتار در سال قبل

فرماندار رفسنجان بیان کرد: قطعی مکرر برق کشاورزان سال قبل ۳۵ درصد پوکی ایجاد کرد و ۱۱۶۰ دلار در هرهکتار خسارت وارد کرد.

انارکی نماینده رفسنجان گفت: وزیر جهاد تاکید داشتند ستاد عالی پسته به میزبانی کرمان برگزار شود.

وی افزود: کسانی که باید جوابگوی ما باشند اینجا دعوت نیستند.

وی بیان کرد: آینده کشور وابسته به امنیت غذایی است ببینید درآمد هرمترمکعب آب کشاورزی ۶ دلار و در صنعت ۲۲ دلار است، پسته تنها محصولی است که ۹۵ درصدش صادراتی و اکنون پسته از دلار بیشتر شده است.

انارکی بیان کرد: ۴۵۰ هزارتن خرما مصرف داخلی است، اما پسته تنها ۵ درصد مصرف داخلی داردکه باید برای آن فکر اساسی شود.

علی محمدی نظام مهندسی کشاورزی کشور نیز اظهار کرد:در کرمان ۶۰ کارشناس آموزش دیده آماده کار هستند برای کمک به دوستان تولیدکننده تا مشکلات مرتفع شود.

صفر نژاد رییس موسسه گیاه پزشکی کشور نیز گفت:سال گذشته ۳ هزار هکتار باغ پسته را با افت کش‌های کم خطر تحت کنترل قرارداده وافت پسیل پسته کنترل شد.

وی از آمادگی این موسسه برای کمک به کشاورزان پسته کار در کنترل افات خبر داد.

۱۵ هزار تن صادرات استان تا این لحظه

دلیلی مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به اینکه ۱۵ هزار تن صادرات استان در محصول پسته تا این لحظه بوده که ۵۰ درصد صادرات پسته کشور بود.

وی افزود: یک تن پسته ۹ هزار دلار ارزش صادراتی دارد که در مقایسه با انجیر که ۳۳۰۰ دلار، کشمش ۲ هزار دلار، فلفل دلمه‌ای ۳۰۵ دلار و هندوانه ۱۳۶ دلار است در حالی که ۳ تن انجیر و ۶۶ تن هندوانه باید ارسال شود تا به ارزش ریالی صادرات یک تن پسته برسد.

وی تصریح کرد: گمرکات کرمان کمک برخی استان‌های صادراتی پسته نیز هست و پسته در رده اول صادرات استان قرار دارد.

استاندارکرمان با اشاره به اینکه پسته موضوع ملی است گفت: اقتضا می کند مسائل پسته را هم در حوزه ملی دنبال کنند.

طالبی بیان کرد : پسته بخشی از هویت اقتصادی استان کرمان و تقریبا کالای اول ارزآور استان است و منابع بازگشتی از صادارات آن می‌تواند رشد اقتصادی خوبی برای استان ایجاد کند.

وی افزود: استان علاوه بر پسته مسائل دیگری هم دارد که در یک کلام نیاز است نگاه جدی به کشاورزی استان انجام شود.

وی بیان کرد: در خرما با چالش جدی رو‌به‌رو در اصلاح الگوی کشت نیاز به تقویت نگاه حمایتی از سوی وزارت حهاد کشاورزی داریم.

طالبی بیان کرد: مطالبات پیازکاران ازسال قبل پرداخت نشده و موضوع آبخیزداری نیز خیلی پروژه های ما معطل مانده نیازمند نگاه با حسن توجه کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهاد دارد.

حسن پور نماینده کرمان در مجلس نیز در این نشست با انتقاد از تصمیم های خلق الساعه مانع صادرات گفت: صنعت پسته صنعتی مهم است چرا که امروز در کرمان یک میلیون نفر درگیر بحث پسته هستند.

وی افزود: اولین درخواست ما از روسای ستاد عالی پسته، که اولین بار هست ستاد عالی پسته در یک استان تشکیل می‌شود این است که روسای سه کمیسیون انرژی، ارز و کشاورزی و استاندار و نمایندگان استان بنشینیم و برای پسته استان مصوبه کاربردی داشته باشیم.

وی تاکبد کرد : ما از بهداشت و درمان کشوری و وزیر نیرو که نیامدند باغات را ببینند، گلایه داریم .

حسن پور افزود: باید کاری کنیم مرجع تصمیم گیری پسته دنیا استان کرمان باشد.