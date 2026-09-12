عربستان اعلام کرد سقوط یک پرتابه در استان الطوال در جنوب غربی این کشور دو نفر را مجروح کرده و به چند ساختمان خسارت زده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفاع مدنی عربستان اعلام کرد یک «پرتابه» در استان «الطوال» در منطقه جازان سقوط کرده است.

گفته شده در پی این حادثه، دو نفر زخمی شدند و یک مسجد، چند ساختمان و تعدادی خودرو نیز آسیب دیدند.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرده بود.

بر این اساس، دفاع مدنی عربستان در استان «خمیس مشیط» و شهر «ابها» درباره «وقوع یک خطر احتمالی» هشدار صادر کرد و گفت که مردم باید به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند و تا زمان برطرف شدن خطر، در آنجا بمانند.

منبع: الجزیره