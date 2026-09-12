بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکا روز شنبه با انتقاد شدید از دونالد ترامپ گفت رئیسجمهور آمریکا در حال «از هم پاشیدن دولت» است.
وارن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ در حال از هم پاشیدن دولت است و سپس به خرابههای آن اشاره میکند و میگوید: ببینید، دولت کار نمیکند.»
او این رویکرد را به «آتش زدن یک خانه و سپس مقصر دانستن خود خانه» تشبیه کرد و افزود: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم او از این کار شانه خالی کند»
وارن از منتقدان سرسخت ترامپ به شمار میرود و عمده انتقادات او متوجه سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور آمریکا بوده است. او اخیراً نیز اعلام کرده بود تعرفههای غیرقانونی ترامپ و جنگ شکستخورده او علیه ایران باعث افزایش هزینههای زندگی و قیمت انرژی در آمریکا شده است.
منبع: آسوشیتدپرس