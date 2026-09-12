گزارش استهلال ماه ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه ربیع الاول ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه ربیع الثانی ۱۴۴۸ روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه ربیع الاول ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه ربیع الثانی ۱۴۴۸ روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه خواهد بود.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۸)

زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۰۶:۵۷ دقیقه روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵

زمان غروب خورشید: ساعت ۱۸:۱۸

زمان غروب ماه: ساعت ۱۸:۱۹

ارتفاع ماه: ۶ - درجه

مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۱ دقیقه

سن ماه: ۱۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

فاصله زاویه ای ماه و خورشید: ۶.۳ درجه

ب ـ پیش‌بینی تقاویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال

تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، پیش‌بـینی کرده‌اند هـلال ماه ربیع الثانی در غـروب روز جمعه در کشور قابل رؤیت نیست. بنابراین ماه ربیع الاول ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه ربیع الثانی ۱۴۴۸ روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه خواهد بود.

ج ـ گزارش‌های رسیده

در همین راستا گروه‌های منتخب رصدی در سراسرکشور به همراه تجهیزات رصدی درغروب روز جمعه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است.

۱. مناطقی که برای استهلال اقدام کردند و هلال رؤیت نشد:
استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، تربت جام، بجستان، نیشابور، بردسکن، سبزوار، تربت حیدریه
استان ایلام: ایلام، دهلران، آبدانان، ایوانغرب
استان سیستان و بلوچستان: چابهار، زابل
استان چهارمحال و بختیاری: بروجن
استان یزد: میبد، اردکان
استان هرمزگان: بندرلنگه
استان اصفهان: شهرضـا
استان خوزستان: اهواز
استان قم: قم، پردیسان
استان تهران: تهران
استان مرکزی: اراک
استان فارس: شیراز

برچسب ها: ستاد استهلال ، استهلال ماه ، ربیع الاول
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