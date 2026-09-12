باشگاه خبرنگاران جوان- احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی در مجمع انتخاب رئیس هیئت دوومیدانی خوزستان، با اشاره به ظرفیتهای این استان در حوزه ورزش اظهار داشت: استان خوزستان پرظرفیت و پر پتانسیل از نظر مالی، معنوی و شرایط جغرافیایی است و در سنوات گذشته شاهد معرفی استعدادهای زیادی از این استان در دو و میدانی بودیم ولی سال گذشته این اتفاق به دلایل مختلف رقم نخورد.
وی ضمن قدردانی از زحمات خنفری، رئیس سابق هیئت دوومیدانی خوزستان، گفت: دوستانی که انتقاد میکنند اجرایی نیستند و آنهایی که اجرایی هستند پای کار میآیند.
رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه انتظار فدراسیون از دوومیدانی خوزستان بالاست، افزود: توقع فدراسیون از دو و میدانی خوزستان زیاد است زیرا هم شرایط مالی و هم طرفیت انسانی خوبی دارد، افزود: همه باید کمک کنند تا دو و میدانی خوزستان به جایگاه سابق خود بر گردد.
حدادی با اشاره به اهمیت زیرساختهای دوومیدانی در خوزستان عنوان کرد: خوزستان پیست دو و میدانی دارد و این نکته حائز اهمیت است که هزینه پیست گران است. اینکه جایی باید به عنوان پیست باشد تا قهرمان معرفی کنید درست نیست. قهرمانانی را در پرتاب نیزه در پاکستان داریم که در روستا تمرین کرده، ولی قهرمان شد. دو و میدانی یعنی زجر، گرما سرما و سختی. پس نگویید چون پیست نیست نمیشود کار کرد. امکاناتی که ما داریم اینطور نیست که سایر کشورها داشته باشند. پس قهرمان باید ریاضت بکشد.
وی بر ضرورت استعدادیابی هدفمند در استان تأکید کرد و گفت: استعدادیابی سالم را شناسایی و به فدراسیون معرفی کنید؛ به جرات میگویم در دو و آنقدر پیشرفت کردهایم که استعداد را دو ساله قهرمان میکنیم. استعدادهای ما حرفهای زندگی کردند. پس استعداد سالم را شناسایی و معرفی کنید و قهرمان تحویل بگیرید.
رئیس فدراسیون دوومیدانی با تأکید بر اینکه هدفگذاری این فدراسیون فراتر از قهرمانی در ردههای پایه است، تصریح کرد: در فدراسیون، قهرمان نوجوان و جوان نمیخواهیم. ما قهرمان المپیک میخواهیم.
حدادی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد برگزاری یک رویداد بزرگ دوومیدانی در خوزستان را مطرح کرد و گفت: در خوزستان باید یک مسابقه جایزه بزرگ در شش تا هشت ماده برگزار شود. باید از همه ظرفیتهای استان استفاده کنید و اگر کسی معترض است را پای کار بیاورید. به نظر پویا میتواند به دو و میدانی کمک کند. ضمن اینکه اگر دوست دارید امکانات به خوزستان بیاید باید میزبانی بگیرید.