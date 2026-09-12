باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم شهید قندی یزد می‌رود. این دیدار در زمین شماره ۳ آزادی و پشت در‌های بسته برگزار می‌شود.

طبق برنامه پرسپولیس قرار بود روز یکشنبه در دیدار هفته هفتم خود به مصاف خیبر خرم آباد برود، اما با درخواست باشگاه میزبان و موافقت سازمان لیگ، این مسابقه لغو و به زمان دیگری موکول شد تا به این ترتیب شاگردان مهدی تارتار یک بازی معوقه داشته باشند و شانس صعود خود به صدر جدول پیش از تعطیلات فیفادی را از دست بدهند. این در حالی است که باوجود اعلام لغو این مسابقه، پرسپولیس که درخواستی برای تعویق مسابقه نداشت، تمرینات خود را ادامه داد و حتی روز شنبه درخواست دیگری را برای جلوگیری از تعویق بازی با خیبر به سازمان لیگ ارائه داد که مورد موافقت قرار نگرفت.

با این حال مهدی تارتار که برنامه تمرینی تیمش را تعطیل نکرد و کار خود را پیش برد، در نهایت تصمیم گرفت که تیمش را روز یکشنبه در دیداری دوستانه به زمین بفرستد تا بازیکنان همچنان در شرایط بازی قرار بگیرند و از فرم خود خارج نشوند. به این ترتیب تیم پرسپولیس امروز در زمین شماره سه آزادی و پشت در‌های بسته به مصاف شهید قندی یزد خواهد رفت. تیمی که در لیگ دسته دوم حضور دارد و آماده شرکت در رقابت‌های فصل جدید لیگ دسته دو می‌شود.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و شهید قندی یزد در حالی برگزار خواهد شد که مهدی زارع به دلیل مصدومیت این بازی را از دست داده و محمد عمری هم هنوز به شرایط ایده آل بازی برنگشته است. همچنین سه بازیکن تیم امید پرسپولیس، دانیال ایری، پوریا لطیفی فر و پوریا شهرآبادی هم در این دیدار به میدان نخواهند رفت.