وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین وزیر خارجه جمهوری عراق در یک ‌تماس تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه ای و روندهای جاری گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین وزیر خارجه جمهوری عراق در یک ‌تماس تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه ای و روندهای جاری گفت وگو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر با اشاره به مهم ترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دوکشور و ضرورت تداوم هماهنگی‌ها تاکید کردند.

طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه تاکید کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، فواد حسین ، تحولات منطقه
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