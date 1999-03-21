بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین وزیر خارجه جمهوری عراق در یک تماس تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه ای و روندهای جاری گفت وگو و تبادل نظر کردند.
دو وزیر با اشاره به مهم ترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دوکشور و ضرورت تداوم هماهنگیها تاکید کردند.
طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنشها و گسترش دامنه درگیریها در منطقه تاکید کردند.