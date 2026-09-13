مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می‌گوید با لغو بازی با خیبر خرم آباد می‌خواستند نوار پیروزی‌های پرسپولیس را قطع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره لغو بازی این تیم برابر تیم خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: مدیریت فعلی پرسپولیس تصمیم گرفت که با ارگان فدراسیون فوتبال تعامل  داشته باشد و حق و حقوق باشگاه برای ما مهم است. ما وظیفه داریم که با همه تیم‌های ملی تعامل داشته باشیم و برحسب وظیفه ۳ بازیکن خود را در اختیار تیم ملی امید گذاشتیم. با وجود اینکه ۳ بازیکن ما در اختیار تیم ملی امید بود  و ۲ مصدوم به نام‌های زارع و عمری داشتیم، اما هیچ درخواستی برای لغو بازی با خیبر خرم آباد نداشتیم.  

او افزود: تیم خیبر خرم آباد که یک بازیکنش در تیم ملی امید بود، نمی‌دانم براساس چه مصوبه‌ای درخواست لغو بازی با پرسپولیس را دادند که درخواسشان مورد موافقت سازمان لیگ قرار گرفت. آنچه که به خاطر من می‌آید این است که تیم‌هایی که ۳ بازیکن و بیش از آن بازیکن در تیم ملی دارند می‌توانند درخواست لغو بازی را بدهند. روز‌هایی ما بازیکنان خود را به تیم ملی امید دادیم که روز‌های فیفا دی نیستند و ما هیچ گونه اجباری برای این موضوع نداشتیم. البته یک نامه را سازمان لیگ زده بود و اشاره  به آئین نامه ۳۸ انضباطی  داشت  که تیم‌هایی که بازیکن به تیم ملی امید ندهند با آنها برخورد می‌شود. الان منتظر هستیم تا ببینیم تیم‌هایی که بازیکن به تیم ملی امید ندادند برخوردی با آنها صورت می‌گیرد یا نه!   

حدادی بیان کرد: باشگاه پرسپولیس در بیانیه اش چند سوال داشت که بازی ما تا الان روز جمعه نبوده است، اما حریفان ما بازی‌های خود را روز جمعه برگزار می‌کنند. پرسپولیس با سایر تیم‌ها چه فرقی دارد و تیمی که بیشترین هوادار را دارد باید از  باز‌ی هایش استقبال کنند. به هر حال تیم خیبر و مردم خوب لرستان واقعا بی نظیر هستند، اما شواهدی در سازمان لیگ وجود دارد که برخی از دوستان عنایت ویژه‌ای به استان خودشان دارند. به نظرم این اتفاق را طوری رقم زدند تا نوار پیروزی‌های پرسپولیس قطع شود و این موضوع را صراحتا عرض می‌کنم. ما در هر شرایطی آمادگی برگزاری بازی‌ها را داریم و حتی در سایت باشگاه هم زدیم. به هر حال حق باشگاه پرسپولیس اینجا پایمال شد. اگر قرار باشد که بازی تیم خیبر به خاطر داشتن یک بازیکن لغو شد، چرا بازی گل گهر برگزار شد؟ مشخص شد که تصمیمات خیلی به سمت باشگاه پرسپولیس نیست. امیدوارم برنامه بازی‌های بعدی زودتر  اعلام شود تا ما برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.  

حدادی در واکنش به احتمال دادن جام قهرمانی به استقلال گفت: در هیچ جای دنیا لیگ نیمه کاره قهرمان ندارد.  

مدیرعامل پرسپولیس بیان کرد: وحید هاشمیان تمام مطالبات خود را دریافت کرده است. هاشمیان زحمت کشید، ما نتیجه‌ای که مورد نظر هوادار بود کسب نشد.   هاشمیان  قبل و بعد از پرسپولیس در کجا مربیگری کرده است. صدا وسیما در یک سال ۳ بار هاشمیان را دعوت کرده است.  

پوست اندازی را باشگاه پرسپولیس انجام داد و مهدی تارتار براساس سیاستگذاری که باشگاه و مدیرعامل پرسپولیس انجام داده، عمل می‌کند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال ، مدیرعامل پرسپولیس
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