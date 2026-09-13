آرسنال در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس در خانه ساندرلند به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس ترین بازی های هفته چهارم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال ساندرلند در ورزشگاه خانگی اش میزبان آرسنال بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میل ۲ تیم برای گلزنی بیشتر شد.

در دقیقه ۵۴ داور خطای ارزی کنسا روی دنیل بالارد را پنالتی تشخیص داد، داوید رایا دروازه بان اسپانیایی آرسنال با کمک تیرک دروازه‌ مانع گل شدن ضربه پنالتی انزو لو فی شد تا دروازه توپچی ها بسته بماند.

در دقیقه ۵۸ برونو گیمارش با شوتی دیدنی و تماشایی دروازه ساندرلند را باز کرد تا توپچی ها پیش بیفتند.

در ادامه ساندرلند برای زدن گل تساوی تلاش زیادی انجام داد، اما شانس با آن ها بار نبود و در دقیقه ۶+۹۰ روی یک ضدحمله مانداوا در محوطه جریمه بوکایا ساکا را سرنگون کرد که داور پنالتی به سود توپچی ها اعلام کرد و همچنین مدافع موزامبیکی ساندرلند با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد.

ساکا پنالتی را به راحتی تبدیل به گل کرد تا سومین گلش در فصل جاری را به ثمر برساند.

در نهایت آرسنال با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید و با ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.