باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که سازمان لیگ ۴ دیدار از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال را لغو کرده، اما بازی مس شهر بابک و نساجی مازندران لغو نشده است و این ۲ تیم امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر بابک به مصاف هم می‌روند.

تیم مس شهر بابک که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است وضعیت خوبی در جدول رده بندی ندارد و این تیم یکی از ۲ تیم بدون برد در فصل جدید است، که با ۴ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان قاسم شهبا با حمایت هواداران خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم نساجی هستند تا اولین برد خود را در لیگ برتر به دست آورند و از قعر جدول فرار کرده و تا رتبه دوازدهم صعود کنند.

قاسم شهبا جایگاهش متزلزل است و او به خوبی می‌داند که اگر تیم مس شهر بابک نتواند در آخرین بازی قبل از تعطیلات نتیجه لازم را بگیرد به درب خروج باشگاه نزدیک می‌شود.

در آن طرف، تیم فوتبال نساجی مازندران بعد از شروع ضعیفی که در فصل جدید داشت و از ۴ بازی نخست فقط یک امتیاز به‌دست آورد، ۲ بازی اخیرش را برده و با ۷ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی به دنبال شکست‌دادن تیم مس شهربابک هستند تا بتوانند رتبه خود در جدول را تک‌رقمی کنند و حتی به جمع ۶ تیم برتر جدول ملحق شوند، اما آنها کار سختی پیش رو دارند.