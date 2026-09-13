باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم از برنامه‌های این شبکه راجع به موضوع جوانی جمعیت گفت و بیان کرد: برنامه «جونمون» و «کودک‌شو» از جمله آثار شبکه نسیم در رابطه با موضوع جوانی جمعیت است. امیدواریم این برنامه‌ها بتوانند خانواده‌های ایرانی را به سمت افزایش جمعیت سوق دهند؛ چراکه خانواده‌ها با افزایش جمعیت سلامت خود و جامعه را تضمین می‌کنند. اگر این جنس برنامه‌ها مبتنی بر پژوهش باشد، هدف‌گذاری دقیقی دارد و نقطه‌زنی خواهد کرد.

خوشرو به سایر برنامه‌های شبکه نسیم اشاره کرد و افزود: برنامه «جزئیات» آقای کامران نجف‌زاده در حال تولید و پخش است. با توجه به شرایط جنگی پیش آمده، آقای نجف‌زاده مشغول تولید مستند «جزئیات» است. برنامه «برمودا» هم تا بهار امسال روی آنتن بود. اکنون دکور برنامه آماده است و به محض فراهم شدن شرایط ادامه خواهد داشت. «بگو بخند» به آنتن شبکه نسیم رسیده است و در فصل جدید حجم زیادی از کمدین‌های جدید معرفی می‌شود، که فرصت جدیدی را برای آوردن لبخند به لب مردم فراهم می‌کند.

مدیر شبکه نسیم ادامه داد: برنامه «هومن و جناب‌خان» نیز روی آنتن شبکه نسیم است. پیش تولید فصل جدید برنامه «هزار و یک» در حال انجام است. برنامه «هزار داستان» با حضور آقای پاکدل به موضوعات مختلف در حوزه سلامت از جمله فرزندآوری می‌پردازد.

وی خبر داد: مسابقه «پرسون» در حال پیش تولید است. دکور برنامه بزرگ آشپزی «ته‌لیگ» رو به اتمام است و ان‌شاء‌الله یک ماه دیگر به آنتن برسد و برنامه فوق‌العاده‌ای خواهد بود.