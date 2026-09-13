باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی چینی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد این تیم برابر تیم پیکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: استقلال به علت بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی و کمبود بازیکن رفته رفته با فشردگی مسابقات تحلیل می‌رود و در بازی اخیر هم دیدیم که بازی قشنگی از سمت آبی پوشان ارائه نشد. اگر آن پنالتی گرفته نمی‌شد کار استقلال برای کسب ۳ امتیاز سخت می‌شد. امیدوارم کادر فنی استقلال برای باز‌ی های آینده بتواند ریکاوری منظم تری را انجام بدهد تا بازیکنان سرحال‌تر باشند.

چینی درباره اینکه بخشیده شدن صالح حردانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این اختلافات در هر باشگاهی پیش می‌آید. صالح حردانی چند بار اشتباهاتی در رفتارش داشته و بختیاری زاده هم او را تنبیه کرده است. به هر حال این خصومت با پادرمیانی چند نفر برطرف شد و بختیاری زاده عذرخواهی حردانی را پذیرفت و او را بخشید و این می‌تواند کمک بزرگی به استقلال باشد.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه فشار هواداران استقلال در بخشش صالح حردانی موثر بود، بیان کرد: حردانی کاپیتان و بزرگتر تیم استقلال است، اما بزرگ بودن به این نیست که فقط شما کاپیتان باشید و بزرگی کنید باید بزرگی کردن را بلد باشید در هر تیمی که هستید. هواداران دوست دارند و حردانی بازیکن توانمندی است. البته ما پیشکسوتان هم ناراحت شدیم از حرکتی که در استقلال انجام شد.

او درباره اینکه بخشش صالح حردانی باعث نمی‌شود که برخی از بازیکنان به خود اجازه بدهند تا توهین کنند، گفت: نه، وقتی شما بزرگتر تیم را تنبیه می‌کنید، کار دست کوچکتر‌ها می‌آید. مطمئنا کسی دیگری این موضوع را در استقلال تکرار نمی‌کند. صالح حردانی هم سابقه ملی دارد و هم آماده‌ترین بازیکن استقلال است و کسی دیگر بخواهد این کار را انجام بدهد بختیاری زاده راحت او را کنار می‌گذارد.

چینی درباره اینکه بازی استقلال برابر السد قطر را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بازی سخت است. به هر حال السد قطر خوب سرمایه گذاری کرده و بازیکن خارجی خوب خریده و توان تیمی خود را بالا برده است. امیدوارم استقلالی‌ها هوشمندانه بتوانند حداقل امتیاز بگیرند. به هر حال استقلال تا باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی اش ۲ بازی آسیایی پیش رو دارد و امیدوارم بتواند در این بازی‌ها موفق شود. همچنین شرایط برای هر ۲ تیم نابرابر است و همتراز هم نیستند.

او ادامه داد: تیم السد قطر با کلی ریخت و پاش توانسته بازیکنان شاخص را به خدمت بگیرد. اگر استقلال حداقل امتیاز بگیرد در آن صورت این تیم می‌تواند در نیم فصل تقویت شود تا قوی‌تر در این مسابقات ظاهر شود.

چینی درباره ارزیابی اش از یاسر آسانی بیان کرد: آسانی یکی از مهره‌های بسیار کلیدی برای استقلال است. البته صالح حردانی مکمل یاسر آسانی است و هماهنگی خوبی با یکدیگر داشتند. همچنین جای حردانی در بازی باپیکان خالی بود. به هر حال حردانی یک دلگرمی به آسانی می‌دهد که تو نگران عقب زمین خود نباشد و من هستم.

او درباره اینکه برگ برنده بازی استقلال و السد قطر را در چه چیزی می‌داند، گفت: ماشاریپوف برگ برنده این بازی است، چون او تجربه بالایی دارد و او می‌تواند در کنار بزرگان و جوانان تیم عملکرد خوبی داشته باشد.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه خانه به دوشی استقلال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: من شنیدم چندین اتوبوس قرار است از شهر‌های جنوبی کشور مهیا کنند تا هواداران تیم خود را در بصره خالی نگذارند. شرایطی پیش آمده که ما میزبان نباشیم، اما ما با حضور ایرانی‌ها و عراقی‌های حاضر در استادیوم تنها نیستیم.

او درباره اینکه نتیجه بازی استقلال و السد قطر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: نتیجه قابل پیش بینی نیست، اما اگر استقلال بتواند حداقل نتیجه را بگیرد موفق خواهد بود.

چینی درباره اینکه درگیری خداداد عزیزی با عالیشاه را چطور می‌بیند، گفت: عزیزی به عنوان سرپرست تراکتور باید خودش را کنترل می‌کرد. کار پسندیده‌ای نبود و امیدوارم در آینده شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم.