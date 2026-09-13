باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ برندگان جوایز این دوره، از جمله شیر طلای بهترین فیلم را معرفی ‌کرد و جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها را به لاله مرزبان برای فیلم «مراقب» داد.

در مراسم اهدای جوایز که امشب (شنبه) برگزار شد، تصویر شیکی که می الطوخی از دانمارک پس از جنگ جهانی دوم ارائه کرد، از همه پیروزتر ظاهر شد. این فیلم روی یک خدمتکار (ماتیلد آرسل) تمرکز دارد که گذشته‌اش در دوران اشغال نازی‌ها، آینده‌اش را تهدید می‌کند. الطوخی یکی از ۲ فیلمساز زن حاضر در بخش رقابتی امسال، در مصاحبه‌ای پیش از جشنواره گفت: من بیش از یک سال، روزی ۱۶ ساعت کار کرده‌ام. تمام پس‌اندازم را خرج کردم و از تمام وجودم و تمام منابع و تمام قدرت جسمی‌ام برای ساخت این فیلم استفاده کردم.

این فیلمساز دانمارکی روی صحنه دریافت جایزه بیان کرد: ساخت فیلم بسیار مشارکتی است که نیاز به فداکاری دارد و بنابراین از همه شما برای کمک به من در روایت داستان متشکرم.

در مراسم اهدای جوایز روز شنبه، لی چانگ-دونگ کارگردان تحسین‌شده کره‌ای، جایزه شیر نقره‌ای؛ جایزه بزرگ هیئت داوران را برای درام اجتماعی «عشق احتمالی» دریافت کرد. فیلم او درباره یک خانواده از طبقه کارگر و یک مستندساز مرفه است که آنها را به عنوان سوژه فیلم جدیدش انتخاب می‌کند.

ایلیا خرژانوفسکی جایزه بهترین کارگردان را برای «دائو» دریافت کرد. این فیلمساز روسی داستان چند فیزیک‌دان اتحاد جماهیر شوروی با محوریت لو لانداو مشهور به «دائو» را در حد فاصل سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۸ دنبال می‌کند که تلاش دارند به فناوری بمب هسته‌ای دست پیدا کنند.

مستند «نازا» درباره کشتار سازمان یافته رژیم صهیونیستی در غزه، ساخته یووال آبراهام و ریچل سزور، کارگردان‌های اسرائیلی که قبلا از سازندگان «سرزمین دیگری نیست» هم بودند، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد.

آبراهام گفت: صادقانه بگویم، ایستادن اینجا و فکر کردن به همه سیاستمداران و روزنامه‌نگاران اسرائیلی که اکنون به این فیلم حمله می‌کنند و بدون اینکه حتی آن را ببینند، آن را انکار می‌کنند، کار آسانی نیست. کارهای زیادی انجام می‌شود تا به واقعیت نگاه نکنیم.

وی افزود: در عرض این ۱۰ روز، اسرائیلی‌ها حداقل ۶ کودک از جمله یک دختر سه ساله در یک مدرسه و ۲ خواهر را کخ در خانه خواب بودند، کشته‌اند. مأموران اطلاعات اسرائیل، خودشان این حملات را سیستماتیک خوانده‌اند.

وی در ادامه عنوان کرد: در واقع سیاستی‌ مبتنی بر غیرانسانی کردن فلسطینی‌ها وجود دارد که می‌خواهم در موردش شفاف باشم. این امر به لطف روزنامه‌نگاران فلسطینی مستند و شناخته شده و بیش از ۲۰۰ خبرنگار در غزه توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند، صدای آنها انکار و خاموش شده است.

آبراهام ادامه داد: ما معتقدیم که انکار یک جنایت باعث وقوع آن می‌شود و به همین دلیل برای ما مهم است که اسرائیلی‌ها این فیلم را ببینند، و به ویژه اینجا در ایتالیا دیده شود زیرا دولت شما و دولت آلمان مانع از اعمال فشار بر اسرائیل می‌شود. آمریکایی‌ها هم آن را تماشا می‌کنند چون آن کشور بخش زیادی از این کشتار را تأمین مالی می‌کند.

جان مالکوویچ سوار بر موج عظیم جوایز اسکار، جام معتبر ولپی بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم «اسب وحشی ۹» ساخته مارتین مک‌دونا از آن خود کرد. این کمدی که سم راکول در آن نقش مأمور سیا در شیلی در دهه ۱۹۶۰ را بازی می‌کند، مسلماً بزرگترین موفقیت تماشاگران در ونیز امسال بود. مالکوویچ در نقش یک مأمور کهنه‌کار سیا که با خودباختگی روبه‌رو می‌شود، بازی شگفت‌انگیزی ارائه کرد. اگرچه او به دلیل فیلمبرداری پروژه دیگری در مونترال بود و نتوانست در مراسم حضور یابد، اما به صورت ویدئویی از هیئت داوران برای جایزه‌اش تشکر کرد. نمایش این فیلم در ونیز این بازیگر ۷۲ ساله را حتی پیش از دریافت جایزه این جشنواره، در ردیف امیدداران اسکار جای داده است.

آرسل بازیگر دانمارکی، جام ولپی بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم «زن ناشناس» ساخته الطوخی دریافت کرد.

آرسل بعد از دریافت جایزه گفت: این اولین نقش اصلی من است و اولین باری است که در یک جشنواره فیلم شرکت می‌کنم و بنابراین واقعاً بسیار مفتخرم و واقعاً خوش‌شانس هستم که اینجا هستم.

در همین حال، فیلم «یک سرباز کوچک خوب» ساخته استفان بریزه، کورالی آمِدئو و اولیویه گورسه جایزه بهترین فیلمنامه را به خانه بردند.

هیئت داوران بخش رقابتی به ریاست مگی جیلنهال و شامل کوثر بن هنیه کارگردان «صدای هند رجب»، جانی تو غول فیلمسازی هنگ کنگ، شهربانو سادات فیلمساز افغان، خاویر جیانولی کارگردان و فیلمنامه‌نویس فرانسوی، دنیل بلومبرگ آهنگساز «بی‌رحم» و فرانچسکو کاستتی آکادمیسین ایتالیایی سینما بود.

در میان فیلم‌هایی که برای دریافت شیر طلایی رقابت کردند «پرایم تایم» ساخته لنس اوپنهایم، «جوهر» ساخته دنی بویل، «شرکت» ساخته کیسی افلک، «باکینگ فاستارد» ساخته ورنر هرتسوگ، «نازا» ساخته یووال آبراهام و ریچل زور، «نگاه به گذشته» ساخته هیروکازو کورئیدا، «اسب وحشی ۹» ساخته مارتین مک‌دونا، «پناهگاه» ساخته فلوریان زلر و فیلم‌های دیگر اهمیت بیشتری یافتند.

در طول مراسم، لحظه‌ای نیز به یاد جرمی توماس، تهیه‌کننده بریتانیایی برنده جایزه اسکار اختصاص یافت که روز جمعه در ۷۷ سالگی درگذشت. توماس سال ۱۹۸۸ برای فیلم «آخرین امپراتور» ساخته برناردو برتولوچی جایزه اسکار بهترین فیلم را دریافت کرد، که یکی از ۹ جایزه اسکاری بود که این فیلم دریافت کرد.

ریکاردو اسکامارسیو بازیگر و تهیه‌کننده ایتالیایی که جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق‌های جشنواره را برای فیلم «فرزندان میمون» دریافت کرد، افزود: جرمی، مرد بزرگ سینما. به تو درود می‌فرستم، دوست من!»

فهرست برندگان جوایز ونیز

در بخش رقابتی

شیر طلای بهترین فیلم: «زن ناشناس» ساخته می الطوخی

جایزه بزرگ هیئت داوران: «عشق احتمالی» ساخته لی چانگ-دونگ

شیر نقره‌ای بهترین کارگردان: ایلیا خرژانوفسکی برای «دائو»

جایزه ویژه هیئت داوران: «نازا» ساخته یووال آبراهام و راشل زور

بهترین فیلمنامه: «یک سرباز کوچک خوب» نوشته استفان بریزه، کورالی آمِدئو، اولیویه گورچه

جام ولپی بهترین بازیگر زن: ماتیلد آرسل برای «زن ناشناس»

جام ولپی بهترین بازیگر مرد: جان مالکوویچ برای «اسب وحشی ۹»

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر جوان: مالو خبیزی، «۱۵/۱۸ (مکانی برای التیام)»

جایزه تماشاگران: «من مهم هستم» ساخته آلینا شربان

جایزه لوئیجی دی لورنتیس برای اولین فیلم: «خانه باد» ساخته آگوست برنارد کوئمو یانگو

در بخش افق‌ها

بهترین فیلم: «دایان در حلقه» ساخته آن سیرو و رافائل بالبونی

بهترین کارگردان: ژاکلین لنتزو برای «یک روز از زندگی جو: فصل فایدرا»

جایزه ویژه هیئت داوران: «خانه باد» ساخته آگوست برنارد کوئمو یانگو

بهترین بازیگر زن: لاله مرزبان برای فیلم «مراقب»

بهترین بازیگر مرد: ریکاردو اسکامارسیو برای «بچه‌های میمون»

بهترین فیلمنامه: توماسو لاندوچی و دامیانو فمفرت برای«فرزندان میمون»

بهترین فیلم کوتاه: «لحظاتی از شادی» ساخته شادن صفی‌الدین تازی

در بخش کلاسیک‌های ونیز

بهترین فیلم ترمیم‌شده: «شب طولانی ۱۹۴۳» فلورستانو وانچینی

در بخش‌ فراگیر

جایزه بزرگ ونیز: «حلقه کبوتر» ساخته شیکسین تائو و یوکی ژانگ

جایزه ویژه هیئت داوران: «از خاکستر» ساخته روری میچل و نانی د لا پنیا

جایزه دستاورد: «امپراتوری در دریا»، پیتر فلاهرتی