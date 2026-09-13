باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: اگر آمریکایی‌ها جنگجو هستند، بگذارید با نیروهای نظامی دلاور ما روبرو شوند.

رئیس جمهور اسلامی ایران افزود: چرا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، منابع غذایی و معیشت مردم جنگ به راه می‌اندازند؟

پزشکیان گفت: اگر بویی از انسانیت برده‌اند، چرا دسترسی مردم به آب، غذا و دارو را سلب می‌کنند؟

رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد: مردم ما با زور و قلدری تسلیم نمی‌شوند؛ ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.