معاون توسعه و بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد از نصب رایگان ۲ هزار قطعه ادوات کاهنده مصرف آب در مراکز پرمصرف استان خبر داد و گفت: این تعداد تا پایان سال به سه هزار قطعه افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی- داوود مخلصی، معاون توسعه و بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف آب در استان اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت کاهش مصارف غیرضروری، شرکت آبفا طی بیش از ۱۵ سال گذشته برنامه نصب رایگان ادوات کاهنده مصرف آب را در مراکز مختلف استان اجرا کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲ هزار قطعه ادوات کاهنده مصرف آب به‌صورت رایگان در مراکز مختلف نصب شده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به سه هزار قطعه برسد.

مخلصی با اشاره به تنوع این تجهیزات تصریح کرد: این ادوات شامل شیر‌های چشمی و پدالی، سردوش، پرلاتور یا شیر کاهنده مصرف، فلوتر کاهنده مصرف فلاش‌تانک و رگلاتور‌های کاهنده مصرف شیرآلات سرویس‌های بهداشتی است که با هدف کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاون توسعه و بهره‌برداری آبفای استان یزد ادامه داد: بخش قابل توجهی از این تجهیزات در مراکز آموزشی و درمانی از جمله مدارس، خوابگاه‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف نصب شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی از برنامه شرکت آبفا برای توسعه این طرح در بخش خانگی خبر داد و گفت: بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی، رایزنی و پیگیری برای استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در منازل، به‌ویژه مشترکان خانگی پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف بالا، امکان کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت آب فراهم شود.

مخلصی با اشاره به اجرای طرح پایش و ممیزی مشترکان پرمصرف در شهر یزد اظهار کرد: بیش از ۳ هزار اشتراک دولتی در شهر یزد وجود دارد که از این میان، پایش و ممیزی ۵۰۰ اشتراک پرمصرف در برنامه امسال شرکت آبفا قرار گرفته و تاکنون ۲۵۰ اشتراک مورد پایش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در جریان این پایش، تمامی خروجی‌ها و محل‌های مصرف آب مشترک، از جمله شیرآلات، کولر‌های آبی و گازی و فضای سبز بررسی می‌شود تا ضمن شناسایی نشتی‌ها و مصارف غیرضروری، علت مصرف بالای آب مشخص و راهکار‌های کاهش مصرف به مشترک ارائه شود.

مخلصی در پایان با تأکید بر اینکه مشترک پرمصرف به مشترکی اطلاق می‌شود که میزان مصرف آن بیش از الگوی مصرف و ظرفیت تأمین‌شده آب باشد، گفت: ادامه این برنامه‌ها در کنار همکاری مشترکان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت و افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب استان در شرایط خشکسالی داشته باشد.

برچسب ها: مصرف آب شرب ، نصب کاهنده
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