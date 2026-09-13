باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اعلام این خبر که رسیدگی به وضعیت قبور، ساماندهی و یکسانسازی آرامستان امامزاده محمد با همکاری شهرداری در دستور کار قرار گرفته است گفت: تلاش میشود شرایط این مجموعه به گونهای سامان یابد که رضایت مردم و زائران را به همراه داشته باشد.
جواد مولایی در گفتوگو با برنامه زنده البرز من سلام صدایِ استان البرز، در پاسخ به پیام یکی از شهروندان درباره وضعیت آرامستان امامزاده محمد اظهار کرد: انتقادها و پیشنهادهای شهروندان را در مسیر بهبود عملکرد اوقاف میدانیم و از طرح مسائل و مشکلات موجود استقبال میکنیم.
وی با اشاره به دفن اموات در جوار بقاع متبرکه به مخاطبان رادیو البرز افزود: دفن اموات در این اماکن معمولاً بنا به درخواست خانواده متوفیان و گاهی بر اساس وصیتنامه انجام میشود و اوقاف نیز تلاش میکند در چارچوب ضوابط و مقررات به این درخواست ها پاسخ دهد.
مولایی در برنامه البرز من سلام گفت: برای دفن اموات در جوار امامزادگان ضوابطی تعیین شده است که بر اساس آن، قبور باید همسطح باشند، مانعی برای رفتوآمد ایجاد نکنند و وضعیت سنگ قبور نیز به گونهای نباشد که موجب ایجاد مزاحمت برای زائران و مراجعه کنندگان شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اجرای طرح ساماندهی قبور در امامزاده محمد بیان کرد: عملیات تسطیح و یکسانسازی قبور در این مجموعه با همکاری شهرداری آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در امامزاده طاهر نیز بخش عمدهای از این اقدامات انجام شده تصریح کرد: در سایر بقاع متبرکه نیز هر جا نیاز به ساماندهی و یکسانسازی وجود داشته باشد، موضوع در برنامههای اوقاف قرار میگیرد.
مولایی در خصوص هزینههای دریافتشده برای دفن اموات نیز گفت: بخش قابل توجهی از این منابع در همان بقعه و برای امور عمرانی، فرهنگی، خدماتی، توسعه، تعمیر و نگهداری هزینه میشود و تلاش ما این است که منابع هر امامزاده در راستای نیازهای همان مجموعه مصرف شود.
وی با اشاره به فعالیت خادمان در بقاع متبرکه افزود: در مجموعه امامزاده محمد تعدادی خادم به صورت قراردادی فعالیت میکنند و در مناسبتهای مختلف نیز از ظرفیت خادمان افتخاری استفاده میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: بیش از ۷۰۰ خادم افتخاری در این مجموعه فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنان برای ارائه خدمات به زائران و بهبود شرایط محیطی امامزاده همکاری میکنند.
مولایی همچنین درباره وضعیت فضای سبز امامزادهها اظهار کرد: رسیدگی به فضای سبز از دغدغههای جدی اوقاف است و در امامزاده طاهر نیروهای ویژهای برای نگهداری فضای سبز در نظر گرفته شدهاند و در فصلهای گرم سال نیز نیروهای بیشتری برای رسیدگی به فضای سبز به کار گرفته میشوند.
وی به مخاطبان رادیو البرز افزود: در مواقعی که با کمبود آب مواجه هستیم، برای آبیاری فضای سبز از آب خریداریشده و تانکر استفاده میکنیم تا فضای سبز امامزادهها آسیب نبیند و محیط مناسبی برای زائران فراهم باشد.
مولایی با تأکید بر اهمیت فضای سبز در بقاع متبرکه گفت: وجود فضای سبز مناسب میتواند زمینه آرامش و آسایش بیشتر زائران و مراجعه کنندگان را فراهم کند و به همین دلیل رسیدگی به این بخش را با جدیت دنبال میکنیم.
وی درباره هزینه دفن اموات در امامزادهها نیز به مخاطبان رادیو البرز اظهار کرد: هزینههای مربوط به دفن در این اماکن با سایر آرامستانها متفاوت است و مبالغ دریافتشده صرفاً برای امور عمرانی و نگهداری مجموعه هزینه میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد: با توجه به اینکه پس از دفن یک متوفی، فضای قبر برای سالهای طولانی قابل استفاده مجدد نیست، تلاش میکنیم ظرفیت های موجود را با رعایت ضوابط و در پاسخ به درخواست خانوادهها مدیریت کنیم.
مولایی با اشاره به ضرورت ساماندهی و یکسانسازی قبور گفت: اجرای این طرحها جزو برنامه های راهبردی اوقاف است و تلاش میکنیم با رفع اختلاف سطح قبور و ساماندهی وضعیت موجود، شرایطی ایجاد شود که هم برای خانوادههای متوفیان رضایتبخش باشد و هم مانعی برای تردد زائران ایجاد نکند.
وی در پایان برنامه زنده رادیویی تأکید کرد: اوقاف از انتقادها و پیشنهادهای شهروندان استقبال میکند و هر مورد مشخصی که از سوی مردم اعلام شود، مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.