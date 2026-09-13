باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی‌اکبر علیزاده برمی عضو فراکسیون جبهه مقاومت مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی‌های انصارالله یمن در نبرد با سعودی‌ها و تسلط بر تنگه باب‌المندب گفت: امام شهید یک مولود مبارک به نام «جبهه مقاومت» را به‌وجود آوردند. این مولود مبارک، در منطقه مقاومت، دارای نقاط استراتژیک متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها تنگه هرمز و دیگری باب‌المندب است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: اتفاقی که افتاده، بسیار مهم است. عزیزان یمنی توانسته‌اند حدود ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین خود را آزاد کنند. نکته مهم‌تر این است که بخش قابل توجهی از دریای سرخ، از مسیر آن تا دهانه تنگه باب‌المندب و حتی قسمتی از آن سوی این تنگه، آزاد شده و این جریان تا اقیانوس امتداد پیدا کرده است.

نماینده مردم دامغان در مجلس بیان کرد: تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب از استراتژیک‌ترین تنگه‌های جهان هستند. امروز این دو نقطه مهم، به‌طور کامل در حوزه نفوذ و کنترل جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند و معنایش این است که بخش عمده حمل‌ونقل جهان از طریق دریا انجام می‌شود و هر قدرتی که بر این تنگه‌های استراتژیک اشراف داشته باشد، از موقعیت بسیار مهمی در معادلات جهانی برخوردار خواهد بود.

این نماینده مجلس می‌گوید سال‌ها پیش، جغرافی‌دانان انگلیسی درباره اهمیت این منطقه سخن گفته بودند و حتی مطرح کرده بودند که فرمانروای خاورمیانه، می‌تواند فرمانروای جهان باشد. هنگامی که از علت آن پرسیده شد، به اهمیت چند تنگه استراتژیک در این جغرافیا اشاره کردند.

علیزاده تصریح کرد: امروز، جبهه مقاومت بر تنگه باب‌المندب تسلط پیدا کرده و در تنگه هرمز نیز از ظرفیت و اقتدار بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه، اتفاق مهمی در حال شکل‌گیری است و آن، پیدایش یک ابرقدرت جدید در عرصه جهانی است؛ ابرقدرتی به رهبری ایران و با هم‌پیمانی اعضای جبهه مقاومت که می‌تواند به‌عنوان یک مرکز قدرت جهانی ایفای نقش کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: طبیعی است که دشمن اجازه نخواهد داد این قدرت به‌سادگی تثبیت شود و قطعاً تلاش خواهد کرد در برابر آن بایستد، اما مسئله فقط یک کشور یا یک جریان خاص نیست. اینجا سخن از یک جبهه است. البته ما برای مردم عزیز یمن و توانمندی‌های آنان احترام فراوان قائلیم، اما جبهه مقاومت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است. همان وحدت ساحات و میدان‌هایی که امام شهید ما مطرح کردند، دقیقاً در همین معناست.

عضو فراکسیون جبهه مقاومت مجلس گفت: طبیعی است که جهان باید منتظر پس‌لرزه‌های این تحول باشد و از این پس خود را با شرایط جدید ژئوپولیتیکی با محوریت جبهه مقاومت و در رأس آن ایران عزیز، تطبیق دهد.

نماینده مردم دامغان در مجلس تاکید کرد: دوران نظم دوقطبی و نظم تک‌قطبی که آمریکایی‌ها سال‌ها ادعا می‌کردند، به پایان رسیده است. امروز یک قدرت بزرگ و یک مرکز قدرت جدید در حال تولد است و در آینده مناسبات عالم در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی، تحت تأثیر این جبهه جدید و این ابرقدرت نوظهور قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یک فرد دیوانه و احمق در آمریکا بر سر کار آمده و این همه هزینه را بر کشور خود و مردم آمریکا تحمیل کرده است و گفته می‌شود تاکنون حدود دو تریلیون دلار، این جنگ برای آمریکایی‌ها هزینه داشته است. هزینه‌ای که در نهایت از جیب خانواده‌های آمریکایی پرداخت می‌شود.

علیزاده بیان کرد: قیمت سوخت و هزینه‌های مرتبط با انرژی افزایش پیدا کرده است. زمانی قیمت بنزین حدود سه الی چهار دلار بود اکنون از شش دلار نیز عبور کرده است. این افزایش قیمت مستقیماً بر حمل‌ونقل و در نتیجه بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد و در نهایت موجب افزایش تورم و فشار اقتصادی بر خانواده‌های آمریکایی خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر، خود آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که پایگاه‌های آنان در منطقه آسیب دیده و یا از بین رفته است. حتی درباره وضعیت فرماندهی سنتکام نیز تغییراتی ایجاد شده و این نشان می‌دهد که شرایط منطقه دیگر مانند گذشته نیست. اکنون خود آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند این فرد همچنان رئیس‌جمهور آنان باشد یا خیر.

عضو فراکسیون جبهه مقاومت گفت: اگر آمریکایی‌ها بخواهند رئیس‌جمهور فعلی خود را استیضاح کنند و تغییر دهند، یکی از خواسته‌های ما این است که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شوند، خسارت‌هایی را که در این قضایا به وجود آمده جبران کنند و در نهایت، آمریکا به یک کشور معمولی در نظام بین‌الملل تبدیل شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس تصریح کرد: به تعبیر امام شهید ما، اگر آمریکا «آدم» شود، ما با آن مشکلی نداریم. مردم آمریکا دشمن ما نیستند. مسئله ما با سیاست‌های سلطه‌گرانه و مداخله‌جویانه دولت آمریکاست. اگر آمریکایی‌ها حاضر به تغییر این مسیر نباشند، این موضوع در نهایت بیش از همه به خود مردم آمریکا آسیب خواهد زد.

علیزاده گفت: ما باید برای مردم آمریکا روشن کنیم که اگر بخواهند این مسیر و این رئیس‌جمهور را حفظ کنند، باید هزینه‌های آن را نیز بپذیرند. انتخاب با خود آنان است؛ به‌ویژه در انتخابات کنگره و دیگر عرصه‌های سیاسی، مردم آمریکا باید درباره ادامه این مسیر تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در مقابل، ما نیز باید همچنان اقتدار خود را در منطقه حفظ کنیم و تسلط خود بر نقاط استراتژیک ازجمله باب‌المندب و تنگه هرمز را نشان دهیم. نفت نیز باید به قیمت واقعی خود برسد. جهان باید بداند که ایران، کشوری قدرتمند است و اجازه سلطه‌پذیری و تحمیل اراده دیگران را بر خود نخواهد داد.

عضو فراکسیون جبهه مقاومت اظهار کرد: در همین چارچوب، اخیراً نیز شاهد اقدامات و حملاتی علیه ناوها و ناوشکن‌های آمریکایی بوده‌ایم و الان نیروی دریایی آمریکا زیر تیغ ایران است و ما برای این رویارویی آماده‌ایم.

علیزاده بیان کرد: اگر آمریکایی‌ها راه بیایند، ایران نیز عادل است و اهل تعامل عادلانه خواهد بود، اما اگر ظلم و سلطه‌گری را ادامه دهند، ایران کشوری سلطه‌ناپذیر است و در برابر ظلم و زیاده‌خواهی آنان خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد کسی بر این ملت مسلط شود.