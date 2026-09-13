باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک ملی ایران با هدف تقویت ظرفیت‌های تأمین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی، به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت)، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در نشست چهل‌ویکمین شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، میان علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارتخانه و محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران، امضا شد.

بر اساس مفاد توافق انجام‌شده، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متقاضیان واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌کند و فرآیند معرفی، بررسی و تصویب طرح‌ها با رویکرد کاهش زمان رسیدگی، تسریع در انعقاد قرارداد و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی انجام خواهد شد.

بانک ملی ایران نیز پس از دریافت معرفی‌نامه و احراز شرایط، طرح‌های معرفی‌شده را در چارچوب ضوابط اعتباری بررسی و نسبت به تهیه گزارش و طرح آنها در ارکان اعتباری اقدام می‌کند.

تشکیل کمیته مشترک میان نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی و بانک ملی ایران برای تنظیم فرآیند و ضوابط تشکیل پرونده، بررسی و معرفی طرح، تصویب در ارکان اعتباری، انعقاد قرارداد و مراحل پرداخت، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است.

این همکاری با ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی و توان تأمین مالی بانک ملی ایران، زمینه را برای حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی و اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی فراهم می‌کند.

منبع: بانک ملی ایران