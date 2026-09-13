باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال پنجنفره مردان ایران بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۴:۳۰ صبح در سومین دیدار خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف اردن رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ پیروز شد.
ایران که نیمه نخست را با تساوی ۳۶ بر ۳۶ به پایان رسانده بود، در کوارتر سوم نمایش متفاوتی داشت و با یک بازگشت تماشایی فاصله ایجاد کرد و توانست در نیمه دوم بازی بهتری را ارائه کند و برنده این دیدار باشد.
نتیجه کوارترها:
کوارتر اول: ایران ۱۹ - اردن ۲۰
کوارتر دوم: ایران ۱۷ - اردن ۱۶
کوارتر سوم: ایران ۲۷ - اردن ۱۶
کوارتر چهارم: ایران ۱۸ - اردن ۱۶
گزارش بازی:
نیمه اول: ایران۳۶ - اردن ۳۶
ایران شروع خوبی نداشت و اردن ابتدا ۳ بر صفر پیش افتاد. ایران با امتیازات گریگوریان، شریفی و جمشیدی بازی را برگرداند و در میانه کوارتر حتی پیش افتاد. مهمترین امتیازهای ایران در این کوارتر را پیتر گریگوریان به دست آورد.
اردن در دقایق پایانی دوباره جلو افتاد و با سهامتیازی تاکر در ۲۲.۳ ثانیه مانده به پایان به برتری ۲۰ بر ۱۷ رسید. شریفی در ثانیه پایانی با دو امتیاز اختلاف را به یک امتیاز رساند. هرچند ایران در آخرین حمله فرصت مساوی کردن داشت، اما شوت جمشیدی از دست رفت و کوارتر اول با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ به سود اردن تمام شد.
ایران کوارتر دوم را طوفانی آغاز کرد و با سهامتیازی جمشیدی و دو امتیاز دیگر او، ۲۴ بر ۲۰ از اردن پیش افتاد و در ادامه اختلاف را به پنج امتیاز رساند.
اردن با سهامتیازیهای متوالی تاکر اختلاف را جبران کرد و حتی ۲۶ بر ۲۵ پیش افتاد، اما زنگنه با دو پرتاب آزاد برتری را دوباره به ایران برگرداند. ایران با امتیازهای جمشیدی و زنگنه فاصله را بیشتر کرد و در ۳۱ بر ۲۶ صاحب برتری پنجامتیازی شد.
با این حال اردن بار دیگر به بازی برگشت و با امتیازهای الحمارشه و مصطفی، ابتدا ۳۲ بر ۳۱ پیش افتاد و سپس فاصله را به سه امتیاز رساند.
در ثانیههای پایانی، جمشیدی با سه پرتاب آزاد خود ایران را تا یک امتیازی اردن رساند و سپس دو پرتاب آزاد دیگر او، بازی را در پایان نیمه نخست به تساوی ۳۶ بر ۳۶ کشاند.
نیمه دوم: ۸۱ بر ۶۸ ایران
اردن کوارتر سوم را بهتر آغاز کرد و با پنج امتیاز متوالی، ۴۱ بر ۳۶ پیش افتاد. ایران با امتیازات حیدری، آقاجانپور و کاظمی اختلاف را کاهش داد و جمشیدی با دو پرتاب آزاد بازی را به تساوی کشاند. سپس آقاجانپور با دو سهامتیازی متوالی، ایران را پیش انداخت و جمشیدی نیز با یک سهامتیازی اختلاف را به هفت امتیاز رساند. در ادامه بوفورد و الحمراشه بازیکنان اردن فاصله را کمتر کردند، اما جمشیدی با چند امتیاز متوالی دوباره برتری ایران را افزایش داد. در دقایق پایانی، جمشیدی دو شوت دو امتیازی دیگر زد. ایران در کوارتر سوم نمایش متفاوتی داشت و با یک بازگشت تماشایی فاصله ایجاد کرد. شاگردان مانولوپولوس این کوارتر را ۲۷ بر ۱۶ به سود خود تمام کردند تا با برتری ۶۳ بر ۵۲ وارد کوارتر پایانی شوند.
کوارتر چهارم با فشار اردن آغاز شد و این تیم اختلاف را تا پنج امتیاز کاهش داد، اما ایران با امتیازات شریفی و جمشیدی دوباره فاصله گرفت. آقاجانپور با دو سهامتیازی متوالی، ایران را ۷۰ بر ۶۰ پیش انداخت و اردن درخواست وقت استراحت کرد. در ادامه تاکر و الحمراشه اختلاف را کاهش دادند و در ۳:۳۹ دقیقه مانده به پایان، ایران ۷۰ بر ۶۴ پیش بود. در دقایق پایانی، شریفی و آقاجانپور اختلاف را دوباره افزایش دادند و جمشیدی با یک شوت دو امتیازی، ایران را ۷۷ بر ۶۶ پیش انداخت. در ثانیههای پایانی نیز شریفی در ضدحمله با پاس جمشیدی امتیاز گرفت تا ایران ۷۹ بر ۶۶ پیش بیفتد. مصطفی در ۱۴.۷ ثانیه مانده به پایان دو پرتاب آزاد خود را وارد کرد تا اختلاف به ۱۱ امتیاز برسد و ایران ۷۹ بر ۶۸ پیش باشد؛ مانولوپولوس بلافاصله درخواست وقت استراحت کرد.
پس از وقت استراحت، جمشیدی با یک شوت دو امتیازی دیگر اختلاف را به ۱۳ امتیاز رساند و در آخرین حمله اردن، پرتاب سهامتیازی تاکر به گل نرسید تا بازی با برتری ۸۱ بر ۶۸ ایران به پایان برسد.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی این مسابقات با قطر، چینتایپه و اردن همگروه بود که با یک شکست و دو پیروزی ۵ امتیاز کسب کرده است. اردن چهار امتیازی است و قطر و چینتایپه نیز هر کدام ۳ امتیاز دارند و تکلیف تیمهای صعود کننده بعد از بازیهای امروز مشخص خواهد شد.
تیم ملی ایران با هدایت سوتیریوس مانولوپولوس و سرپرستی مجید صادقی در این رقابتها حضور دارد. الکساندروس ولیساراکوس، محمد کساییپور، فرزاد کوهیان و مهدی چراغی نیز اعضای کادر فنی تیم ملی هستند.
بازیکنان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا:
پیتر گیرگوریان، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی نایینی، آرمان زنگنه، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی حیدری، نوید رضاییفر، سالار منجی، متین آقاجانپور، مبین شیخی، علیرضا شریفی و خشایار علیاکبری.
در این مسابقات ۱۲ تیم در سه گروه چهار تیمی مسابقه میدهند و سه تیم برتر هر گروه به طور مستقیم راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند و دو تیم برتر تیمهای سوم نیز به یک چهارم نهایی راه پیدا خوهند کرد.
برنامه کامل دیدارهای ایران در مرحله گروهی:
ایران ۵۳ – قطر ۵۹
ایران ۷۲ – چینتایپه ۶۹
ایران ۸۱ – اردن ۶۸