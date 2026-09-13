باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هفته گذشته آییننامه کاربر در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت تصویب شد و بر اساس ضوابط، این آییننامه وارد کمیسیون اصلی و پس از آن وارد صحن دولت خواهد شد و بهزودی مسیر خود را طی خواهد کرد.
او افزود: با تصویب این آییننامه در هیئت دولت و ابلاغ آن که پیشبینی میشود ظرف یک ماه، انشاءالله انجام شود، راه برای راهاندازی بازار بهرهوری آب هموارتر خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب کشور بیان کرد: بازار بهرهوری آب بازاری است که در آن برای نخستینبار به جای آب، «صرفهجویی» را مبادله میکنیم: به جای اینکه برای آب قیمت تعیین کنیم، بهرهوری آب را قیمتگذاری و سودآور میکنیم.
بزرگزاده ادامه داد: اگر شهروندی، صنعتگری، تاجری یا هر فرد دیگری به هر طریقی کالای صرفهجویی و بهرهوری تولید کند، میتواند امیدوار باشد که از مزایای این حرکت زیستمحیطی، این حرکت محیطزیستی و این حرکت در راستای خیر جمعی، علاوه بر مزایای مادی آن نیز برخوردار شود.
او تأکید کرد: این تغییر پارادایم، تغییر مهمی در مدیریت آب کشور است؛ به این معنا که صفحه شطرنج اقتصاد آب را به گونهای بازچینی کنیم که در جهت توسعه پایدار، برای همه صرفه اقتصادی داشته باشد و حتی بیشتر از رفتار و صرفه اقتصادی در جهت توسعه مخرب و ناپایدار برخوردار باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور بیان کرد: این یک آغاز است و ما باید این روند را تقویت کنیم. معنایش این نیست که در لحظه همه آن نتایجی که میخواهیم حاصل میشود، اما معنایش این است که این روند آغاز شده و روند مبارکی است.