باشگاه خبرنگاران جوان - مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس از پیگیری و تسهیل فرآیند بهره‌مندی مددجویان این نهاد از انشعابات قانونی آب، برق و گاز خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با پیگیری‌های مستمر بهزیستی و تعامل با ادارات خدمات‌رسان، ۴۷ نفر از معلولین و مددجویان تحت حمایت، موفق به دریافت انشعابات آب،برق و گاز رایگان شده‌اند.

این مقام مسئول افزود:این اقدامات که در قالب اجرای ماده قانونی معافیت مددجویان بهزیستی از پرداخت حق انشعاب صورت می‌گیرد، گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های خانوار و بهبود کیفیت زندگی آنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این خدمات یکی از اولویت‌های حمایتی سازمان است، افزود: ما معتقدیم که فراهم‌سازی زیرساخت‌های اولیه زندگی، حداقل حق هر خانواده‌ تحت حمایت است و تمام توان خود را به کار بسته‌ایم تا مددجویان ما در پیچ‌ و خم‌های اداری برای دریافت این خدمات دچار دغدغه نشوند.

وی در ادامه با قدردانی از ادارات خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) در شهرستان که در این فرآیند همکاری شایسته‌ای با بهزیستی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: این ۴۷ پرونده با بررسی دقیق وضعیت معیشتی و سکونتی مددجویان تکمیل و برای بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی به ادارات مربوطه معرفی شده‌اند. تلاش ما بر این است که تا پایان سال، با شناسایی سایر افراد واجد شرایط، روند بهره‌مندی از این خدمات را با شتاب بیشتری ادامه دهیم.

رئیس بهزیستی سلماس در پایان یادآور شد: مددجویان عزیزی که در این زمینه با مشکل مواجه هستند، می‌توانند جهت پیگیری و دریافت معرفی‌نامه قانونی به واحد مسکن و مددکاری اداره بهزیستی شهرستان مراجعه نمایند.