باشگاه خبرنگاران جوان- یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز طرح جامع کنترل و نظارت بر حوزههای مختلف حمل و نقل و راهداری در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش انضباط در فعالیتهای حملونقلی و بهبود کیفیت خدمات در حال اجرا است.
وی افزود: در قالب این طرح، کارشناسان و بازرسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در شهرستانهای مختلف استان، پایش و بازرسیهای میدانی را بر اساس برنامه زمانبندی و دستورالعملهای تخصصی ابلاغشده آغاز کردهاند.
وی افزود: این طرح به صورت تفصیلی و در بخشهای مختلف حوزه حملونقل و راهداری اجرا میشود و عملکرد مجموعههای مرتبط با این حوزه به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
خسروی ادامه داد: نظارت بر شرکتها و پایانههای مسافربری، کنترل ناوگان در محل پاسگاههای پلیس راه و دروازههای کنترل، پایش حمل مصالح از معادن و بررسی بارنامهها از جمله محورهای این طرح است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها را از دیگر بخشهای طرح جامع کنترل و نظارت عنوان کرد و گفت: وضعیت نگهداری و خدماترسانی در مهمانسراها، تکمیل سامانههای رصد اشتغال و تحقق سهمیههای ابلاغی و همچنین عملکرد مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی نیز در این طرح بررسی میشود.
وی با تاکید بر استمرار بازرسیهای میدانی بیان کرد: اجرای هدفمند و مستمر این نظارتها میتواند به افزایش انضباط در فعالیتهای حمل و نقلی، شناسایی و رفع نواقص موجود و ارتقای سطح ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان کمک کند.
خسروی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به مسافران و کاربران جادهای از دیگر اهداف این طرح است و روند نظارت بر حوزههای مختلف حملونقل و راهداری در شهرستانهای استان ادامه خواهد داشت.