باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش انصارالله یمن اعلام کرد یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان سعودی را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این حمله پایگاه نظامی شروره را هدف قرار داده و انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل مسئول مدیریت تجاوز علیه ملت و مردم یمن را هدف قرار داده است.
سریع زمان دقیق انجام این حمله را اعلام نکرد، اما هشدار داد هرگونه اقدام نظامی بیشتر عربستان علیه یمن با حملات گستردهتر و شدیدتر در عمق خاک سعودی مواجه خواهد شد.
منبع: الجزیره