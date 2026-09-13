انصارالله یمن اعلام کرد که یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش انصارالله یمن اعلام کرد یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این حمله پایگاه نظامی شروره را هدف قرار داده و انبار‌های تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل مسئول مدیریت تجاوز علیه ملت و مردم یمن را هدف قرار داده است.

سریع زمان دقیق انجام این حمله را اعلام نکرد، اما هشدار داد هرگونه اقدام نظامی بیشتر عربستان علیه یمن با حملات گسترده‌تر و شدیدتر در عمق خاک سعودی مواجه خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یحیی سریع ، انصارالله یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
این همون چیزیه که یهود می خواد! صهیونیست می خواد! اسرائیل می خواد! آمریکا می خواد! مسلمونا افتادن به جان هم!!!
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۲:۳۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
عربستان فقط برای امریکا و اسراییل خودشیرینی میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
زنده بادیمن وایران دویارقدیمی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کوثر محمدزاده دکتر
۱۰:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
احسنت
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیروند
۱۰:۱۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
نصرمن_الله_وفتح_قریب_وبشرالمومنین
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
یمن تمام پالایشگاه های عربستان را هدف قرار دهد
۳
۷
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