باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عظیمی، قائم مقام ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوع سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی، با مصوبه شورای اقتصاد که در مردادماه سال گذشته صادر شد، روی مسیر خیلی خوبی قرار گرفت.

او افزود: منابعی که تا الان دریافت کردیم، بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده که این منابع را در پروژه‌ها برای خرید تجهیزات و تأمین تجهیزات هزینه کردیم.

عظیمی ادامه داد: بخش زیادی از نیروگاه‌هایی که وارد مدار شده‌اند، به میزان هزار و ۳۰۰ مگاوات، از همین مسیر وارد مدار شده است.

قائم مقام ساتبا بیان کرد: ۹۰۶ مگاوات پروژه که در ۵۴ ساختگاه مختلف است، فعالیت‌های اجرایی‌شان شروع شده و قرارداد مشارکت مدنی با صندوق مبادله کرده‌اند و قرارداد مدیریت احداث را نیز با ساتبا نهایی کرده‌اند و بخشی از آنها وارد مدار شده است.

او اظهار کرد: هفته گذشته نیز در استان کردستان، شهرستان سقز حضور داشتیم و نیروگاه سه مگاواتی به عنوان اولین پروژه از محل صندوق توسعه ملی که قرارداد مشارکت مدنی و مدیریت احداث داشت به بهره‌برداری رسید.

عظیمی بیان کرد: امیدواریم با تأمین به‌موقع منابع و رفع مشکلاتی که در حمل‌ونقل تجهیزات داریم، بتوانیم برنامه‌ریزی‌ای را که انجام داده‌ایم و به استحضار مردم رسانده‌ایم، به‌موقع محقق کنیم.