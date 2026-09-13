به گفته رییس اورژانس پیش بیمارستانی بم در حادثه برخورد خودرو قاچاق سوخت با یک خودرو سواری، در محور کرمان - بم ۳ نفر کشته شدند. 

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفری رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵بم گفت: حادثه برخورد خودرو قاچاق سوخت با یک خودرو سواری ساینا در محور کرمان - بم به وقوع پیوست که بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه تعداد ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه باعث آتش‌سوزی شدید هر دو خودرو شد که سه عضو یک خانواده در آتش سوختند.

به گفته وی تنها پسر حدودا ۱۰ ساله خانواده که از خودرو بیرون پرتاب شده بود نجات پیدا کرد.

همچنین ۲ مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت شرایط بالینی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه روند درمان تخصصی به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.