باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساختها و جبران عقبماندگی شهری، از بهرهبرداری ۹۵۰ طرح با اعتبار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مقابله با بارشهای پاییزی و مدیریت ترافیک سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
مهرور در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» سیمای البرز اظهار کرد: رشد جمعیت، مهاجرت و توسعه سریع شهر کرج در سالهای گذشته موجب شده زیرساختهای شهری متناسب با سرعت رشد جمعیت توسعه پیدا نکند و بخش مهمی از برنامههای مدیریت شهری باید به جبران این عقبماندگی اختصاص یابد.
وی با اشاره به طرحهای آمایش سرزمین گفت: رشد و پیشرفت استان و شهرستان کرج باید بر اساس ظرفیتهای واقعی، جمعیت، منابع و زیرساختهای موجود انجام شود تا از شکلگیری مشکلات جدید در حوزههای مختلف جلوگیری شود.
فرماندار کرج در تشریح برنامههای هفته دولت عنوان کرد اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیرج با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان در این ایام به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۶۹ طرح نیز آغاز شد که میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی شهرستان را پاسخ دهد.
آزادراه شهید سلیمانی با ارزش روز ۷۰ هزار میلیارد تومان
وی یکی از طرحهای مهم حملونقل را پروژه آزادراه شهید سلیمانی عنوان کرد و افزود: این طرح حدود ۱۸ کیلومتر امتداد دارد و با توجه به افزایش هزینههای ساختوساز، ارزش روز آن به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
مهرور ادامه داد: تکمیل رمپها و لوپهای باقیمانده این آزادراه میتواند فشار ترافیکی محدوده شمالی طالقانی و محورهای پرتردد را کاهش دهد؛ همچنین اتصال مسیر باغستان غربی با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و طرحهای جاده آتشگاه و احداث پلها در دستور کار است.
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی تصریح کرد: با بازگشایی مدارس و دانشگاهها احتمال افزایش حداقل ۳۰ درصدی حجم ترافیک وجود دارد و دستگاههای متولی از جمله شهرداری، پلیس و خدمات شهری باید از پیش برای مدیریت این شرایط آماده باشند.
فرماندار کرج اظهار داشت: خطکشی معابر، اصلاح چراغهای راهنمایی، حضور نیروهای پلیس و مدیریت هوشمند ترافیک از اقدامات روزهای ابتدایی سال تحصیلی است و هماهنگی با دانشگاهها برای تنظیم ساعت کلاسها و تقویت حملونقل عمومی نیز دنبال میشود.
قیمت نان فقط به آرد گره نخورده است
مهرور درباره حوزه نان توضیح داد: افزایش هزینههای نانواییها تنها به قیمت آرد مربوط نمیشود و اجاره، دستمزد، بیمه، آب و برق بر قیمت تمامشده اثر گذاشته است.
وی از اجرای طرح پژوهشی میدانی با مشارکت نانوایان، سازمان غله، سیلوها و اتحادیهها خبر داد و گفت: صنعتی شدن تولید نان میتواند بهداشت، کیفیت و استانداردسازی را ارتقا دهد و هزینه نیروی انسانی را کاهش دهد.
کرج نباید فقط شهری عبوری باشد
فرماندار کرج کمبود هتل و زیرساخت اقامتی را از مشکلات گذشته استان برای میزبانی رویدادها برشمرد و اظهار کرد: محور کرج به چالوس، روستاهای این مسیر، مناطق ساوجبلاغ و ظرفیتهای طالقان میتواند کرج را از یک شهر عبوری به مقصد گردشگری تبدیل کند.
وی در آستانه «روز کرج» نیز بر معرفی میراث تاریخی، فرهنگ بومی و آداب و رسوم این شهر تأکید کرد.
مهرور در بخش پایانی با اشاره به پیشبینی بارشهای قابل توجه در پاییز پیشرو اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند و پاکسازی مسیلها، رودخانهها، پلها، زیرگذرها و آبروها و بررسی نقاط حادثهخیز پیش از وقوع بحران انجام شود.
وی به تجربه سیلابهای گذشته در محور کرج – چالوس اشاره کرد و افزود: در بازدیدهای میدانی، آبروهایی شناسایی شد که سالها پاکسازی نشده بود و دستگاههایی مانند راهداری، منابع طبیعی، شرکت آب منطقهای و شهرداریها موظف به استمرار اقدامات پیشگیرانه هستند.