کشتی مسافربری اندونزیایی با ۲۴۳ سرنشین در دریای جاوه ناپدید شد و تیم‌های جست‌و‌جو و نجات به منطقه اعزام شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش شبکه کامپاس، یک کشتی مسافربری اندونزیایی حامل ۲۴۳ مسافر و خدمه، روز یکشنبه در دریای جاوه ناپدید شد.

کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» در مسیر سورابایا در جاوه شرقی به بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی بود که حدود ساعت ۲ بامداد به وقت مرکزی اندونزی (۱۸:۰۰ به وقت جهانی روز شنبه) ارتباط آن قطع شد.

آی پوتو سودایانا، رئیس دفتر جست‌و‌جو و نجات کلاس آ در بانجارماسین، گفت که دفتر او دو ساعت بعد گزارش اضطراری را دریافت کرد و یک تیم مشترک جست‌و‌جو و نجات بلافاصله به سمت منطقه حرکت کرد.

سودایانا در بیانیه‌ای گفت: «آخرین اطلاعات دریافت‌شده نشان می‌دهد که این کشتی در آب‌های دریای جاوه، در حدود ۸۰ مایل دریایی (۹۲ مایلی) از اسکله جست‌و‌جو و نجات باسیریح در بانجارماسین، با هوای نامساعد مواجه است.»

از ۲۴۳ نفر سرنشین این کشتی، ۳۰ نفر عضو خدمه بودند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اندونزی ، دریای جاوه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
به احتمال زیاد غرق شده کشتی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
کشتی به اون گندگی مگه میشه ناپدید بشه
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