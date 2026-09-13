باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش شبکه کامپاس، یک کشتی مسافربری اندونزیایی حامل ۲۴۳ مسافر و خدمه، روز یکشنبه در دریای جاوه ناپدید شد.

کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» در مسیر سورابایا در جاوه شرقی به بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی بود که حدود ساعت ۲ بامداد به وقت مرکزی اندونزی (۱۸:۰۰ به وقت جهانی روز شنبه) ارتباط آن قطع شد.

آی پوتو سودایانا، رئیس دفتر جست‌و‌جو و نجات کلاس آ در بانجارماسین، گفت که دفتر او دو ساعت بعد گزارش اضطراری را دریافت کرد و یک تیم مشترک جست‌و‌جو و نجات بلافاصله به سمت منطقه حرکت کرد.

سودایانا در بیانیه‌ای گفت: «آخرین اطلاعات دریافت‌شده نشان می‌دهد که این کشتی در آب‌های دریای جاوه، در حدود ۸۰ مایل دریایی (۹۲ مایلی) از اسکله جست‌و‌جو و نجات باسیریح در بانجارماسین، با هوای نامساعد مواجه است.»

از ۲۴۳ نفر سرنشین این کشتی، ۳۰ نفر عضو خدمه بودند.

منبع: آناتولی