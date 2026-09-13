باشگاه خبرنگاران جوان- رضا رضایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دولت چهاردهم ۳۸۹ کیلومتر شبکه توزیع آب و ۵۹ کیلومتر خط انتقال اصلاح و توسعه یافته است که سرجمع این اقدامات به ۴۴۸ کیلومتر می‌رسد و هزینه اجرای آن به قیمت روز، یک هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب استان فرسوده است و یا توان تحمل فشار قابل قبولی را ندارد.

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به شرایط ویژه منطقه در دوره اخیر گفت: در این برهه زمانی، خرید تجهیزات را خودمان و به‌صورت مستقیم برای اطمینان از کیفیت و قیمت انجام دادیم، انبار‌ها را پر کردیم و در فضای جنگ، دست ما برای خدمات‌رسانی به مردم باز بود.

رضایی تصریح کرد: در این مدت نیز تاسیسات ۸۷ حلقه چاه در استان بهسازی شد و تنها در پنج ماه اخیر امسال، ۱۸ حلقه چاه اصلاح شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از دستیابی به شاخص‌های جدید در کیفیت آب شرب روستا‌های استان خبر داد و گفت: شاخص کلرزنی در روستا‌های استان رشد ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.

رضایی تصریح کرد: این اقدامات عملیاتی شرکت آبفای استان در حوزه گندزدایی، منجر به بهبود چشمگیر شاخص مطلوبیت کلر آزاد باقی‌مانده شده است.

ارتقای شاخص به ۶۶.۶ و کسب رتبه نخست کشوری

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، شاخص مطلوبیت کُلر در بخش روستایی استان به ۶۶.۶ ارتقا یافته که بیانگر رشد ۱۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

رضایی افزود: با توجه به افزایش میزان این شاخص، کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول کشوری را به دست آورده است.

وی تاکید کرد: این ارقام نشان‌دهنده پایداری فرآیند‌های پایش و کنترل کیفیت در منابع تامین، مخازن و شبکه‌های توزیع آب است.

رضایی ادامه داد: ۵۹۰ مخزن، ۱۷۷ حلقه چاه و ۱۰۰ دهنه چشمه آب ۲۹۱ هزار و ۸۰۰ مشترک شهری و روستایی استان را تامین می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: هدف از این اقدامات، تثبیت این شاخص‌ها در سطوح بالاتر است تا اطمینان از سلامت میکروبی آب در تمامی نقاط استان، به برنامه‌ای مدون، پایدار و رو به جلو تبدیل شود.

منبع: ایرنا