امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم گفت: یک کشتی تجاری حدود ساعت ۵ صبح امروز در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار قشم گفت: یک فروند کشتی کانتینربر تجاری ایرانی بامداد امروز یکشنبه در حوالی جزیره هنگام و در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

حسین امیر تیموری اظهار کرد: این کشتی از نوع کانتینربر تجاری بوده و در زمان وقوع حادثه ۱۰ نفر خدمه در آن حضور داشته‌اند.

براساس اطلاعات اعلام‌شده، در پی اصابت پرتابه به این کشتی، یکی از خدمه به نام «جمشید رجبی»  به شهادت رسید و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند.

فرماندار قشم گفت: بررسی موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه افزود: از میان چهار مصدوم، دو نفر ایرانی و دو نفر پاکستانی هستند و خوشبختانه وضعیت عمومی هر چهار نفر مساعد است.

برچسب ها: حمله آمریکا ، حمله به کشتی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آقای سیدمهدی عابددی یان زیدی ایران ساری روستا زید
۱۹:۳۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
همیشه ارتش مسلمانان نسل ایرانیان چینیان هندیان آمریکایی ها برزیلی ها اندونزی ها نیجریه ها آفریقایی ها عرب ها فارس ها سید سادات دایمن در رفت آمد به سرزمین عربستان عراق ایران سوریه فلسطین باشند هرگز کافرها منافقین جهان نمی توانستن پایگاه درکشور عراق عربستان لبنان سوریه فلسطین ترکیه نداشتن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
وقتی به جای حمله به ناوهای آمریکایی به کشورهای عربی حمله میکنید نباید انتظار غیر از این داشته باشید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
پاسخ ما؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
مگه نگفتید دو هدف بزنند بیست هدف را می‌زنیم
الآن منتظریم تا باز هم دلمان خنک شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
جواب 20برابرچی شدفقط درحدشعارهست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
لطفا"بعدازجلسه نشست وزرای امورخارجه در عمان،پنج کشتی متعلق به آمریکا را بزنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
پزشکیان دستور داده حمله نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
یک پاسخ کوبنده و مستمر بدون وقفه بدهید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
مردم امریکا باید ترامپ و خانواده اش را به درک واصل کنند و الا باید از گشنگی و قحطی بمیرند،از ترامپ قمار باز اپستینی،کاتس و...بچه خوار و پدوفیل برای شما پرزیدنت نمی شود شما همه برده ترامپید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
زخم کاری بر پیکر پوسیده شان وارد کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
نیروهای مسلح باید بزنند کار را یکسره کنند .هرچه وقت کشی کنند این کفتار پیر جسورتر می‌شود. ومطمئن هستم بعد از انتخابات آمریکا حمله شدید می‌کند .نباید به او وقت داد باید پیش دستی کرد تا گورش را گم کند
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دوباره شلیک اخطار بزنید؟ اون میزنه شما اخطار بدین.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
متاسفانه تا بوده همین بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
دشمن صهیونیستی چاره ای جز نابودی ندارد
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
ایرانی ها باید ترامپ را ترور کنند و خانواده ترامپ را نابود کنند
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
Bakhtiyari
۱۲:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
زدن ناو یعنی شکست تحریم
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