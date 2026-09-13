امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم گفت: یک کشتی تجاری حدود ساعت ۵ صبح امروز در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار قشم گفت: یک فروند کشتی کانتینربر تجاری ایرانی بامداد امروز یکشنبه در حوالی جزیره هنگام و در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

حسین امیر تیموری اظهار کرد: این کشتی از نوع کانتینربر تجاری بوده و در زمان وقوع حادثه ۱۰ نفر خدمه در آن حضور داشته‌اند.

براساس اطلاعات اعلام‌شده، در پی اصابت پرتابه به این کشتی، یکی از خدمه به نام «جمشید رجبی» به شهادت رسید و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند.

فرماندار قشم گفت: بررسی موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه افزود: از میان چهار مصدوم، دو نفر ایرانی و دو نفر پاکستانی هستند و خوشبختانه وضعیت عمومی هر چهار نفر مساعد است.