به گفته جانشین انتظامی شهرستان نهبندان مأموران انتظامی در بازرسی از چند دستگاه خودرو ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی جانشین انتظامی شهرستان نهبندان گفت: ماموران انتظامی پاسگاه عملیاتی سهل آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به تعدادی خودرو (ایسوزو، اتوبوس، پژو سواری) مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو‌های عبوری، ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را که در مشک و گالن بود را کشف کردند.

سرهنگ رضایی بیان کرد: مأموران در این خصوص چندین دستگاه خودرو را توقیف و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی نمودند.

منبع: پلیس