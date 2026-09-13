باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم

مردم در صدونودوششمین شب تجمعات در میادین و خیابان‌ها، پیروزی‌های رزمندگان اسلام در جبهه یمن را جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها با ابراز احساسات نسبت به پیروزی‌های رزمندگان اسلام در جبهه یمن همراه شد؛ پیروزی‌هایی که مردم آن را نشانه تحقق وعده‌های الهی می‌دانند.

 

مطالب مرتبط
ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم
young journalists club

غنیمت گیری تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن

ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم
young journalists club

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم

ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم
young journalists club

جشن مردم برای پیروزی‌های ملت یمن در تجمعات شبانه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم
۹۹۰

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پنیری به قدمت تاریخ + فیلم
۹۲۸

پنیری به قدمت تاریخ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم
۷۷۷

روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم
۷۰۴

دیپلمات سابق آمریکایی؛ اسرائیل در مسیر خودکشی است؛ از فروپاشی ارتش تا فرار نخبگان! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
۶۶۹

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha