باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس شفیعیراد با اشاره به ظرفیتهای شهرستان مرودشت در زمینه تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای تولید قارچ خوراکی شهرستان با فعالیت مستمر، سالانه بیش از ۳۲۰۰ تن قارچ خوراکی تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
او افزود: توسعه در محیطهای کنترل شده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، از جمله تولید قارچ خوراکی، نقش مهمی در افزایش بهرهوری منابع، ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات غذایی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت ادامه داد: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع موجود و بهرهگیری از روشهای نوین تولید، از برنامههای این مدیریت در راستای توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات با بهرهوری اقتصادی بالاتر است.
شفیعیراد خاطرنشان کرد: ظرفیتهای موجود شهرستان در حوزه تولید قارچ خوراکی، زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری و توسعه این بخش فراهم کرده است.
منبع: جهاد کشاورزی فارس