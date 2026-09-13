مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از تولید بیش از ۳۲۰۰ تن قارچ خوراکی در واحد‌های تولیدی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس شفیعی‌راد با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان مرودشت در زمینه تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در حال حاضر واحد‌های تولید قارچ خوراکی شهرستان با فعالیت مستمر، سالانه بیش از ۳۲۰۰ تن قارچ خوراکی تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.

او افزود: توسعه در محیط‌های کنترل شده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، از جمله تولید قارچ خوراکی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع، ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات غذایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت ادامه داد: حمایت از واحد‌های تولیدی، رفع موانع موجود و بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، از برنامه‌های این مدیریت در راستای توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات با بهره‌وری اقتصادی بالاتر است.

شفیعی‌راد خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود شهرستان در حوزه تولید قارچ خوراکی، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش فراهم کرده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: مرودشت ، قارچ ، جهاد کشاورزی
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