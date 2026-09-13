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صبحانه خوردن در لاغری موثر است + فیلم

فوق تخصص تغذیه در خصوص ارتباط صبحانه خوردن با لاغری نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد ارتباط صبحانه خوردن و لاغری توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۵
نهار نخورید
۰
۰
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