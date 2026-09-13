باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گروه بریکس در دومین و آخرین روز اجلاس دو روزه خود در دهلی‌نو، با حضور اعضای جدید و کشور‌های شریک، گفت‌و‌گو درباره تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری با هدف شکل‌دهی به رشد فراگیر اقتصاد جهانی را ادامه می‌دهد.

رهبران کشور‌های عضو گروه بریکس روز یکشنبه در دومین و آخرین روز اجلاس دو روزه این گروه در دهلی‌نو، پایتخت هند، گرد هم می‌آیند. در دومین روز اجلاس، رهبران در نشست علنی با عنوان «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری: شکل‌دهی به آینده برای رشد جهانی فراگیر» شرکت خواهند کرد.

رهبران کشور‌های عضو بریکس و همچنین کشور‌های شریک این گروه در این نشست حضور خواهند داشت.

گروه بریکس که اکنون گسترش یافته، ۱۱ عضو دارد. این کشور‌ها شامل اعضای قدیمی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند که نام BRICS از حروف اول نام انگلیسی این پنج کشور گرفته شده است. مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در دوره‌های اخیر به این گروه اضافه شده‌اند.

این گروه همچنین کشور‌های دیگری را به عنوان شرکای خود پذیرفته است که شامل بلاروس، بولیوی، قزاقستان، کوبا، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام هستند.

از جمله رهبرانی که در اجلاس این هفته حضور دارند، می‌توان به شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همچنین دیگر رهبران کشور‌های عضو بریکس اشاره کرد.

سران و مقام‌های ارشد کشور‌های قزاقستان، ویتنام، مالزی، ازبکستان، تایلند، کوبا، بلاروس، نیجریه و اوگاندا و شماری دیگر از کشور‌ها نیز در این اجلاس حضور دارند.

کشور‌های عضو بریکس روز شنبه به‌ اتفاق آرا «بیانیه دهلی‌نو» را تصویب کردند. در بیانیه مشترک این گروه از «مشارکت ارزشمند» کشور‌های شریک در همکاری‌های بریکس تقدیر شده است.

در این بیانیه آمده است که بریکس «باور عمیقی» دارد که گسترش شراکت این گروه با کشور‌های دارای بازار‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه، می‌تواند به تقویت روحیه همبستگی و همکاری بین‌المللی برای منافع همه کشور‌ها کمک بیشتری کند.

در این بیانیه همچنین بر تعهد بریکس به «تقویت شراکتی فراگیر، متقابلاً سودمند و توسعه‌محور با کشور‌های شریک» تأکید شده است.

در ادامه بیانیه آمده است: «ما مشارکت روزافزون آنها در فعالیت‌ها و همکاری‌های عملی بریکس در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را تشویق می‌کنیم.»

بر اساس آماری که بریکس به آن استناد کرده است، این گروه اکنون حدود ۴۹.۵ درصد از جمعیت جهان، ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۶ درصد از تجارت جهانی را نمایندگی می‌کند.

گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ با عضویت برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شد و آفریقای جنوبی نیز در سال ۲۰۱۰ به این گروه پیوست. بریکس در سال‌های اخیر روند گسترش خود را سرعت بخشید و از سال ۲۰۲۴، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی و در ادامه اندونزی به اعضای آن اضافه شدند. عربستان سعودی نیز در فهرست اعضای جدید بریکس قرار گرفته است. این گروه در کنار گسترش اعضای اصلی، ایجاد سازوکار همکاری با کشور‌های شریک را نیز دنبال کرده و اکنون چندین کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در چارچوب کشور‌های شریک با آن همکاری می‌کنند.

اجلاس سال ۲۰۲۵ بریکس در ریودوژانیرو برگزار شد و هند در سال ۲۰۲۶ میزبانی این گروه را بر عهده دارد. گسترش بریکس و افزایش شمار اعضا و شرکای آن، این گروه را به یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری میان اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های جنوب جهانی تبدیل کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی