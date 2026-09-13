آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد که یک کشتی در حال تردد از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز یکشنبه اعلام کرد که یک کشتی در حال تردد از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

در بیانیه‌ای آنلاین آمده است که هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت، یا تأثیر احتمالی این کشتی بر محیط اطراف در دسترس نیست.

این آژانس دریایی اعلام کرد که تحقیقات در جریان است و به کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط تردد کرده و فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند.

ترافیک از طریق تنگه حیاتی هرمز در بحبوحه خطرات امنیتی مداوم و حملات به کشتی‌های تجاری عبوری از آب‌های منطقه، همچنان بسیار کمتر از سطوح پیش از آغاز جنگ آمریکا و ایران در فوریه امسال باقی مانده است.

منبع: آناتولی