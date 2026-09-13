باشگاه خبرنگاران جوان - ایران و ازبکستان با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در ورزش قهرمانی، زیرساختهای ورزشی، نیروی انسانی متخصص و جایگاه مؤثر در ورزش آسیا، زمینههای گستردهای برای همکاری دارند و این سفر فرصت ارزشمندی برای فعالسازی بخشی از این ظرفیتها فراهم کرد. حاصل این تعاملات، امضای برنامه اجرایی همکاریهای ورزشی و ترسیم چشماندازی روشن برای توسعه روابط در حوزههای مختلف ورزش بود.
یکی از مهمترین محورهای توافقات، توسعه اردوهای مشترک و استفاده متقابل ورزشکاران دو کشور از ظرفیتهای تمرینی و تخصصی ایران و ازبکستان است. این همکاری، بهویژه در رشتههای المپیکی، میتواند در ارتقای کیفیت آمادهسازی تیمهای ملی و انتقال تجربیات مربیان و ورزشکاران نقش مؤثری داشته باشد.
همچنین توافق برای برگزاری رقابتهای دوستانه فوتبال، زمینه ارتباط بیشتر میان فدراسیونها و جامعه ورزشی دو کشور را فراهم میکند و میتواند به شکلگیری همکاریهای مستمر و حرفهای در سطح منطقه منجر شود.
حوزه علوم پزشکی ورزشی نیز از ظرفیتهای مهم این همکاری است. استقبال طرف ازبکستانی از دانش و تجربه ایران در پزشکی ورزشی، فرصتی ارزشمند برای گسترش ارتباط میان متخصصان، مراکز علمی و ورزشی دو کشور ایجاد کرده است.
تبادل دانش در حوزههایی همچون پیشگیری از آسیب، بازتوانی، تغذیه و ارتقای عملکرد ورزشکاران میتواند همکاریهای تهران و تاشکند را از عرصه رقابتهای ورزشی به حوزه علم و فناوری ورزش گسترش دهد.
بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعههای ورزشی تاشکند، از جمله مجموعه هومو آره نا، شهر المپیکی تاشکند و زیرساختهای ورزشی دیگر این شهر، فرصت مناسبی برای شناخت تجربه ازبکستان در زمینه توسعه و مدیریت اماکن ورزشی و میزبانی رویدادهای بینالمللی فراهم کرد. تبادل تجربه در حوزه زیرساخت، مدیریت اماکن، برگزاری رویدادها و بهرهبرداری از ظرفیتهای ورزشی میتواند یکی دیگر از مسیرهای همکاری عملی میان دو کشور باشد. این تعاملات در کنار همکاریهای مربوط به ورزش همگانی، نشان میدهد که افق روابط ورزشی ایران و ازبکستان فراتر از ورزش قهرمانی تعریف شده است.
از منظر دیپلماسی ورزشی، دستاورد مهم سفر تاشکند، ایجاد چارچوبی برای تبدیل ظرفیتهای موجود به همکاریهای پایدار و اجرایی است. ورزش با پیوند مستقیم با جوانان، جامعه و افکار عمومی، یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت روابط میان ملتهاست و همکاری ایران و ازبکستان میتواند الگویی موفق از دیپلماسی ورزشی منطقهای ارائه کند. استمرار پیگیری توافقات، اجرای اردوهای مشترک، تبادل مربیان و متخصصان، توسعه همکاریهای علمی و برگزاری رویدادهای مشترک، ظرفیت آن را دارد که روابط ورزشی تهران و تاشکند را وارد مرحلهای تازه کند؛ مرحلهای که در آن ورزش علاوه بر میدان رقابت، به عرصهای برای انتقال دانش، توسعه همکاریهای اقتصادی و تقویت پیوندهای میان دو ملت تبدیل میشود.